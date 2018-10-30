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Справа про шахрайство на півмільйона доларів: Гречківського виправдали

Вівторок, 30 жовтня 2018, 17:23
Справа про шахрайство на півмільйона доларів: Гречківського виправдали

Члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського визнали невинним у замаху на шахрайство.

Про це "Українській правді" повідомив адвокат Петро Бойко.

У вівторок 30 жовтня колегія Шевченківського райсуду Києва оголосила вирок Гречківському та другому фігуранту справи Олегу Шкляру.

Їх обох повністю виправдали.

"Сказали, що це була провокація, визнали як факт", – заявив адвокат.

За його словами, на рішення суду впливало, зокрема, те, що слідство велось не Нацполіцією, як вимагає закон, а Генпрокуратурою. Крім того, докази прокуратури були нібито здобуті у неприпустимий спосіб.

Гречківському інкримінували замах на шахрайство. Генпрокурор Луценко говорив, що член ВРП нібито вимагав 500 тис. доларів за вплив на прийняття судом необхідного рішення.

ГПУ намагалася відсторонити його від посади, але Вища рада правосуддя відмовила у клопотанні.

Пізніше Гречківський заявив, що не піде на угоду зі слідством.

3 жовтня 2017 року правоохоронці повідомили, що направили справу до суду.

Українська правда

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