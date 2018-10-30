Дело о мошенничестве на полмиллиона долларов: Гречкивского оправдали

Члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского признали невиновным в покушении на преступление и мошенничестве.

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Петр Бойко.

Во вторник 30 октября коллегия Шевченковского райсуда Киева объявила приговор Гречкивскому и второму фигуранту дела Олегу Шкляру.

Их обоих полностью оправдали.

"Сказали, что это была провокация, признали как факт", – заявил адвокат.

По его словам, на решение суда повлияло, в частности, то, что следствие велось не Нацполицией, как требует закон, а Генпрокуратурой. Кроме того, доказательства прокуратуры были якобы получены недопустимым образом.

Гречкивскому инкриминировали покушение на мошенничество. Генпрокурор Луценко говорил, что член ВСП якобы требовал 500 тыс. долларов за влияние на принятие судом необходимого решения.

ГПУ пыталась отстранить его от должности, но Высший совет правосудия отказал в ходатайстве.

Позже Гречкивский заявил, что не пойдет на сделку со следствием.

3 октября 2017 года правоохранители сообщили, что направили дело в суд.