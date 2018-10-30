"Нафтогаз" оприлюднив точну ціну на газ з 1 листопада

З 1 листопада кінцева ціна газу для населення складатиме 8548,92 грн за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

За інформацією компанії, ціна у 8548,92 грн за тисячу кубометрів діятиме з 1 листопада 2018 до 30 квітня 2019 року включно.

"Нова ціна газу сформована з урахуванням вимог постанови КМУ від 19.10.2018 р. №867, яка затверджує нове положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу", - зазначили у "Нафтогазі".

Там додали, що кінцева ціна газу для підприємств теплокомуненерго складе 8361,85 грн за тисячу кубів.

Раніше Кабмін з другої спроби опублікував "газову постанову". Згідно з документом, ціни на газ для населення зростатимуть у три етапи.