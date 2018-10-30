"Нафтогаз" обнародовал точную цену на газ с 1 ноября

С 1 ноября конечная цена газа для населения будет составлять 8548,92 грн за тысячу кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

По информации компании, цена в 8548,92 грн за тысячу кубометров будет действовать с 1 ноября 2018 до 30 апреля 2019 включительно.

"Новая цена газа сформирована с учетом требований постановления КМУ от 19.10.2018 №867, утверждающее новое положение о возложении специальных обязанностей на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", - отметили в "Нафтогазе".

Там добавили, что конечная цена газа для предприятий теплокоммунэнерго составит 8361,85 грн за тысячу кубов.

Ранее Кабмин со второй попытки опубликовал "газовое постановление". Согласно документу, цены на газ для населения будут расти в три этапа.