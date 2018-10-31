Кияни перекрили Харківське шосе, через те що їх будинок відрізали від електрики

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Середа, 31 жовтня 2018, 01:58
 

Мешканці одного з будинків поблизу Харківського шосе в Києві перекрили дорогу. Вони вимагають відновити подачу електроенергії.

Про це повідомляє Громадське.

Кілька десятків людей перекрили вулицю, вони збираються продовжувати протест. У будинку, який відключили від електроенергії об 11 ранку, 30 жовтня, проживають близько 2 тисяч людей.

"Перекрили дорогу, бо відключили електропостачання, це житловий комплекс, в який входить будинок 19А, де знаходиться 760 квартир. Поверховість будинку — 35 поверхів. Люди не мають змоги приготувати поїсти", — розповів Громадському місцевий мешканець Вадим.

За його словами, будинок відключили за борги ДТЕК Київські електромережі у розмірі 2,7 мільйона гривень.

"Ми продовжимо цю акцію, поки до нас не приїде представник влади, представник ДТЕК Київські електромережі і поки не буде відновлене електропостачання", — додав він. 

Мешканці пропускають карети швидких, звичайні авто вимушені розвертатись через що виникають сварки. На місце прибули представники поліції. "Поліція тут для того, аби не було конфліктів, і все було в межах законодавства", — зазначив представник патрульної. 

Також мешканці не пропускають громадський транспорт. Водій однієї з маршруток вирішив об'їхати перекриту дорогу по колії трамваю. Йому допомогли пасажири цієї маршрутки.

Проблеми із постачанням електроенергії та води в будинки у цьому районі не вперше, повідомив Вадим. Багатоповерхівка, де наразі немає електроенергії, належить скандальному забудовнику Анатолію Войцеховському.

"Ми створили ОСББ, з 1 грудня взяли будинок в управління. І фактично з цього часу просимо ДТЕК Київські електромережі укласти з нашим об’єднанням договір на електропостачання, але вони не дають відповіді. Так би ми мали можливість сплачувати напряму і мали б можливість боротись з боржниками, їх близько 20%", — розповів він.

Нагадаємо, у серпні 2017-го Харківське шосе також перекрили місцеві через відсутність води та електрики. 2 серпня мешканці столичного будинку по вулиці Харківське шосе, 17-а перекрили вулицю та Ленінградську площу з вимогою відновлення енергопостачання до своїх квартир. Тоді у "Київенерго" заявили про борг в понад 3 млн гривень компанії, яка належить Войцеховському.

Люди ж заявили, що не мають боргів. Тоді начальник управління житлово-комунальної політики Київської міської адміністрації Олександр Малихін пообіцяв мітингувальникам, що представники "Київенерго" в індивідуальному порядку розглянуть борги мешканців.

Войцеховського підозрюють в самовільному захопленні ділянок під будівництво 40 об’єктів; непоодиноких фактів повторного продажу квартир в житлових будинках, вже реалізованих іншим громадянам; введенні в експлуатацію житла на підставі підроблених рішень судів. У вересні 2015 року Войцеховський заявляв, що проти нього ведеться "брудна кампанія" і пояснював її корупцією та недобросовісною конкуренцією відносно компаній, які будують соціальне житло.

25 жовтня 2016 року ГПУ завершила досудове розслідування щодо Войцеховського і ще двох співучасників — керівників підконтрольних йому підприємств.

Щоб вийти з-під арешту, Войцеховському довелося внести заставу в 14 млн гривень. У вересні 2016 року радник київського мера Дмитро Білоцерковець повідомив, що Войцеховський втік до РФ після того, як його випустили під заставу. 

Теми: Київ будівництво
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