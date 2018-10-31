Киевляне перекрыли Харьковское шоссе из-за того, что их дом отрезали от электричества

Жители одного из домов вблизи Харьковского шоссе в Киеве перекрыли дорогу. Они требуют восстановить подачу электроэнергии.

Об этом сообщает Громадське.

Несколько десятков человек перекрыли улицу, они собираются продолжать протест. В доме, который отключили от электроэнергии в 11 утра, 30 октября, проживают около 2 тысяч человек.

"Перекрыли дорогу, потому что отключили электроснабжение, это жилой комплекс, в который входит дом 19А, где находится 760 квартир. Этажность дома - 35 этажей. Люди не имеют возможности приготовить поесть", - рассказал Общественному местный житель Вадим.

По его словам, дом отключили за долги ДТЭК Киевские электросети в размере 2,7 миллиона гривен.

"Мы продолжим эту акцию, пока к нам не приедет представитель власти, представитель ДТЭК Киевские электросети и пока не будет восстановлено электроснабжение", - добавил он.

Жители пропускают кареты скорой, обычные авто вынуждены разворачиваться, из-за чего возникают ссоры. На место прибыли представители полиции.

"Полиция здесь для того, чтобы не было конфликтов, и все было в рамках законодательства", - отметил представитель патрульной.

Также жители не пропускают общественный транспорт. Водитель одной из маршруток решил объехать перекрытую дорогу по пути трамвая. Ему помогли пассажиры этой маршрутки.

Проблемы с поставками электроэнергии и воды в дома в этом районе не впервые, сообщил Вадим. Многоэтажка, где пока нет электроэнергии, принадлежит скандальном застройщику Анатолию Войцеховскому.

"Мы создали ОСМД, с 1 декабря взяли дом в управление. И фактически с этого времени просим ДТЭК Киевские электросети заключить с нашим объединением договор на электроснабжение, но они не дают ответа. Так мы имели бы возможность платить напрямую и имели бы возможность бороться с должниками, их около 20% ", - рассказал он.

Напомним, в августе 2017 года Харьковское шоссе также перекрыли местные из-за отсутствия воды и электричества. 2 августа жители столичного дома по улице Харьковское шоссе, 17 перекрыли улицу и Ленинградскую площадь с требованием восстановления энергоснабжения в свои квартиры. Тогда в "Киевэнерго" заявили о долге в более 3 млн гривен компании, принадлежащей Войцеховскому.

Люди же заявили, что не имеют долгов. Тогда начальник управления жилищно-коммунальной политики Киевской городской администрации Александр Малыхин пообещал митингующим, что представители "Киевэнерго" в индивидуальном порядке рассмотрят долги жителей.

Войцеховского подозревают в самовольном захвате участков под строительство 40 объектов; неоднократных фактов повторной продажи квартир в жилых домах, уже реализованных другим гражданам; вводе в эксплуатацию жилья на основании поддельных решений судов.

В сентябре 2015 Войцеховский заявлял, что против него ведется "грязная кампания" и объяснял ее коррупцией и недобросовестной конкуренции в отношении компаний, которые строят социальное жилье.

25 октября 2016 ГПУ завершила досудебное расследование в отношении Войцеховского и еще двух соучастников - руководителей подконтрольных ему предприятий.

Чтобы выйти из-под ареста, Войцеховскому пришлось внести залог в 14 млн гривен. В сентябре 2016 советник киевского мэра Дмитрий Белоцерковец сообщил, что Войцеховский бежал в РФ после того, как его выпустили под залог.