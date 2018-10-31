Рада НАТО-Росія обговорить плани США вийти з ДРСМД

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Середа, 31 жовтня 2018, 03:39

На засіданні Ради НАТО-Росія обговорять плани США вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Про це, посилаючись на агентство AFP, пише DW.com.

Чергове засідання Ради НАТО-Росія відбудеться 31 жовтня в штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі. Ця зустріч пройде на рівні послів.

На попередніх засіданнях йшлося в основному про ситуацію в Україні та Афганістані. Очікується, що на цей раз учасники Ради обговорять також плани США вийти з ДРСМД.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп 20 жовтня заявив про намір вийти з договору через його недотримання з боку РФ. 

Росії доведеться вживати заходів військово-технічного характеру у разі виходу США з договору, заявили в МЗС РФ. Москва каже, що розрив договору зробить світ більш небезпечним.

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Теми: НАТО Росія ядерна зброя
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