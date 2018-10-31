Совет НАТО-Россия обсудит планы США выйти из ДРСМД

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Среда, 31 октября 2018, 03:39

На заседании Совета НАТО-Россия обсудят планы США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом, ссылаясь на агентство AFP, пишет DW.com.

Очередное заседание Совета НАТО-Россия состоится 31 октября в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Эта встреча пройдет на уровне послов.

На предыдущих заседаниях речь шла в основном о ситуации в Украине и Афганистане. Ожидается, что на этот раз участники Совета обсудят также планы США выйти из ДРСМД.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 20 октября заявил о намерении выйти из договора из-за его несоблюдения со стороны РФ.

России придется принимать меры военно-технического характера в случае выхода США из договора, заявили в МИД РФ. Москва говорит, что разрыв договора сделает мир опаснее.

Читайте также: "Последнее американское предупреждение: НАТО готовится противодействовать российской ракетной программе".

Темы: НАТО Росcия ядерное оружие
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