Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідує втручання Росії в американські вибори, попередив ФБР про намір дискредитувати його звинуваченнями в сексуальних домаганнях.

Про це пише The Atlantic.

"Коли ми дізналися минулого тижня про твердження про те, що жінкам пропонували гроші для подачі неправдивих заяв про Спеціального радника, ми негайно передали це питання в ФБР для розслідування", - повідомив представник Мюллера Пітер Карр.

Він підтвердив, що про звинувачення стало відомо від жінки, яка назвалася Лорані Парсонс

Парсонс розповіла журналістам, що чоловік, який назвався співробітником фірми Surefire Intelligence, яку найняв активіст Республіканської партії на ім'я Джек Беркман, запропонував їй приблизно 20 000 доларів, якщо вона "пред'явить звинувачення в сексуальних проступках і переслідуваннях на робочому місці проти Роберта Мюллера".

Жінка розповіла, що вона працювала на Мюллера в юридичній фірмі Pillsbury, Madison, and Sutro в 1974 році, але вона не часто його бачила.

"Коли я його бачила, він завжди був дуже ввічливий зі мною і ніколи не був недоречним", - сказала вона.

За даними видання, фірма Surefire Intelligence була зареєстрована в Делавері менше трьох тижнів тому. Згідно з онлайн-записами, фірма позиціонує себе як "приватне розвідувальне агентство, яке розробляє і виконує індивідуальні рішення для бізнесу і приватних осіб, які стикаються зі складними завданнями бізнесу і судовими процесами".

Ще одна жінка, професор юридичної школи Вермонту, Дженніфер Тауб також передала подібну інформацію офісу Мюллера.

За її словами, вона отримала лист від чоловіка, що використовує адресу електронної пошти Surefire Intelligence, приблизно в той же час, 22 жовтня.

Він хотів обговорити з нею якісь зустрічі з Мюллером. При цьому Тауб заявляє, що у неї ніколи не було зустрічей з ним, хоча вона іноді з'являється на телебаченні в якості експерта-коментатора з приводу розслідування Мюллера.

Приблизно в той час, коли жінки почали отримувати ці повідомлення, Беркман опублікував відео на своїй сторінці в Facebook, в якому стверджує без будь-яких доказів, що Мюллер "все життя переслідує жінок".

Беркман також є радіоведучим, відомим своїми конспірологічними теоріями.