Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследует вмешательство России в американские выборы, предупредил ФБР о намерении дискредитировать его обвинениями в сексуальных домогательствах.

Об этом пишет The Atlantic.

"Когда мы узнали на прошлой неделе об утверждениях о том, что женщинам предлагали деньги для подачи ложных заявлений о Специальном советнике, мы немедленно передали этот вопрос в ФБР для расследования", - сообщил представитель Мюллера Питер Карр.

Он подтвердил, что об обвинениях стало известно от женщины, которая назвалась Лорани Парсонс.

Парсонс рассказала журналистам, что мужчина, назвавшийся сотрудником фирмы Surefire Intelligence, которую нанял активист Республиканской партии по имени Джек Беркман, предложил ей примерно 20 000 долларов, если она "предъявит обвинения в сексуальных проступках и преследованиях на рабочем месте против Роберта Мюллера".

Женщина рассказала, что она работала на Мюллера в юридической фирме Pillsbury, Madison, and Sutro в 1974 году, но она не часто его видела.

"Когда я его видела, он всегда был очень вежлив со мной и никогда не был неуместным", - сказала она.

По данным издания, фирма Surefire Intelligence была зарегистрирована в Делавэре менее трех недель назад. Согласно онлайн-записям, фирма позиционирует себя как "частное разведывательное агентство, которое разрабатывает и выполняет индивидуальные решения для бизнеса и частных лиц, которые сталкиваются со сложными задачами бизнеса и судебных процессов".

Еще одна женщина, профессор юридической школы Вермонта, Дженнифер Тауб также передала подобную офису Мюллера.

По ее словам, она получила письмо от человека, использующего адрес электронной почты Surefire Intelligence, примерно в то же время, 22 октября.

Он хотел обсудить с ней некие встречи с Мюллером. При этом Тауб заявляет, что у нее никогда не было встреч с ним, хотя она иногда появляется на телевидении в качестве эксперта-комментатора по поводу расследования Мюллера.

Примерно в то время, когда женщины начали получать эти сообщения, Беркман опубликовал видео на своей странице в Facebook, в котором утверждает без каких-либо доказательств,что Мюллер "всю жизнь преследует женщин".

Беркман также является радиоведущим, известным своими конспирологическими теориями.