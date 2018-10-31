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В ООН закликали РФ відмовитись від провокацій на Азовському морі

Середа, 31 жовтня 2018, 05:00

В ООН наголосили на негативному впливі напруження в Азовському морі на регіональну безпеку.

Про це під час слухань Радбезу ООН щодо ситуації в окупованих областях на Сході України заявила заступник Генерального секретаря ООН із політичних питань Розмарі Дікарло, повідомляє Укрінформ.

"ООН слідкує за інформацією про зростання напруження у Азовському морі, що негативно впливає на загальну атмосферу у регіоні. Ми наголошуємо на потребі уникати ризику ескалацій, провокацій та прорахунків", - сказала Дікарло.

Вона закликала усі сторони до повного дотримання Мінських угод.

"Мінські угоди, підтримані Радбезом, формують єдині погоджені рамки для переговорів щодо миру у Східній Україні. Відповідно до очікувань Радбезу, ООН закликає до швидкого прогресу у втіленні Мінських угод", - наголосила заступниця Генсека ООН.

Дікарло додала, що ООН також закликає усі сторони "уникати будь-яких односторонніх кроків, здатних поглибити розділ або віддалити від духу й літери Мінських угод".

Теми: ООНАзовське мореРосіяМінські угоди
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