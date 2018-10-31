В ООН призвали РФ отказаться от провокаций на Азовском море

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Среда, 31 октября 2018, 06:00

В ООН отметили негативное воздействие напряжения в Азовском море на региональную безопасность.

Об этом во время слушаний Совбеза ООН по ситуации в оккупированных областях на востоке Украины заявила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, сообщает Укринформ.

"ООН следит за информацией о росте напряженности в Азовском море, которая негативно влияет на общую атмосферу в регионе. Мы подчеркиваем необходимость избегать риска эскалаций, провокаций и просчетов", - сказала Дикарло.

Она призвала все стороны к полному соблюдению Минских соглашений.

"Минские соглашения, поддержанные Совбезом, формируют единые согласованные рамки для переговоров о мире в Восточной Украине. Согласно ожиданиям Совбеза, ООН призывает к быстрому прогрессу в воплощении Минских соглашений", - подчеркнула заместитель Генсека ООН.

Дикарло добавила, что ООН также призывает все стороны "избегать любых односторонних шагов, способных углубить раздел или отдалить от духа и буквы Минских соглашений".

Темы: ООН Азовское море Росcия
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