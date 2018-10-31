Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США направили 40 мільйонів доларів на боротьбу з російською пропагандою

Середа, 31 жовтня 2018, 05:57

Вашингтон направив 40 млн доларів по лінії міжвідомчого установи Центр глобального взаємодії (Global Engagement Center) на "протидію дезінформації і пропаганді, поширюваним іноземними державами за кордоном".

Про це повідомив на брифінгу в Держдепартаменті США заступник керівника прес-служби американського зовнішньополітичного відомства Роберт Палладіно, пише DW.

"Це фінансування підтримає різні зусилля із боротьби з дезінформацією і пропагандою Росії, Ірану і Китаю, націленою на зарубіжну аудиторію", - підкреслив Палладіно.

За його словами, 20 млн від загальної суми перераховуються в рамках схваленого Конгресом США консолідованого закону про бюджетні асигнування на 2018 рік, ще 20 млн надійшли від Пентагону через структури Держдепартаменту.

Кошти, зокрема, підуть на впровадження технологій з раннього виявлення дезінформації, аналізу зарубіжної аудиторії, найбільш вразливої до її впливу, а також на розвиток ефективної взаємодії з впливовими гравцями на ринку регіональних соціальних медіа, неурядовими організаціями та журналістами.

Центр глобальної взаємодії спочатку був створений за адміністрації Барака Обами для протидії пропаганді терористичної організації "Ісламська держава".

У лютому 2017 року сферу його діяльності було вирішено поширити і на інформаційну війну з державними гравцями, переважно, з Росією. Він є одним з установ в структурі американського зовнішньополітичного відомства.

Теми: пропагандаРосіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
пропаганда
На війні вбили російського пропагандиста, ще кількох поранили
Росіянина не ув'язнили за вбивство дружини, бо він воював в Україні
Арешт Гіркіна може розлютити частину військових та пропагандистів РФ – розвідка Британії
Останні новини
03:30
Після ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
Усі новини...
Реклама: