США направили 40 мільйонів доларів на боротьбу з російською пропагандою

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Середа, 31 жовтня 2018, 06:57

Вашингтон направив 40 млн доларів по лінії міжвідомчого установи Центр глобального взаємодії (Global Engagement Center) на "протидію дезінформації і пропаганді, поширюваним іноземними державами за кордоном".

Про це повідомив на брифінгу в Держдепартаменті США заступник керівника прес-служби американського зовнішньополітичного відомства Роберт Палладіно, пише DW.

"Це фінансування підтримає різні зусилля із боротьби з дезінформацією і пропагандою Росії, Ірану і Китаю, націленою на зарубіжну аудиторію", - підкреслив Палладіно.

За його словами, 20 млн від загальної суми перераховуються в рамках схваленого Конгресом США консолідованого закону про бюджетні асигнування на 2018 рік, ще 20 млн надійшли від Пентагону через структури Держдепартаменту.

Кошти, зокрема, підуть на впровадження технологій з раннього виявлення дезінформації, аналізу зарубіжної аудиторії, найбільш вразливої до її впливу, а також на розвиток ефективної взаємодії з впливовими гравцями на ринку регіональних соціальних медіа, неурядовими організаціями та журналістами.

Центр глобального взаємодії спочатку був створений за адміністрації Барака Обами для протидії пропаганді терористичної організації "Ісламська держава".

У лютому 2017 року сферу його діяльності було вирішено поширити і на інформаційну війну з державними гравцями, переважно, з Росією. Він є одним з установ в структурі американського зовнішньополітичного відомства.

Теми: пропаганда Росія США
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