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США направили 40 миллионов долларов на борьбу с российской пропагандой

Среда, 31 октября 2018, 05:57

Вашингтон направил 40 млн долларов по линии межведомственного учреждения Центр глобального взаимодействия (Global Engagement Center) на "противодействие дезинформации и пропаганде, распространяемым иностранными государствами за рубежом".

Об этом сообщил на брифинге в Госдепартаменте США заместитель руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Роберт Палладино, пишет DW.

"Это финансирование поддержит различные усилия по борьбе с дезинформацией и пропагандой России, Ирана и Китая, нацеленными на зарубежную аудиторию", - подчеркнул Палладино.

По его словам, 20 млн от общей суммы перечисляются в рамках одобренного Конгрессом США Консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, еще 20 млн поступили от Пентагона через структуры Госдепартамента.

Средства, в частности, пойдут на внедрение технологий по раннему распознаванию дезинформации, анализу зарубежной аудитории, наиболее восприимчивой к ее воздействию, а также на развитие эффективного взаимодействия с влиятельными игроками на рынке региональных социальных медиа, неправительственными организациями и журналистами.

Центр глобального взаимодействия изначально был создан при администрации Барака Обамы для противодействия пропаганде террористической организации "Исламское государство".

В феврале 2017 года сферу его деятельности было решено распространить и на информационную войну с государственными игроками, преимущественно, с Россией. Он является одним из учреждений в структуре американского внешнеполитического ведомства.

Темы: пропагандаРосcияСША
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