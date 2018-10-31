Китайські шпигуни намагалися вкрасти секрет авіадвигуна у США

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Середа, 31 жовтня 2018, 07:25

Два офіцера військової розвідки Китаю і шість хакерів намагалися отримати доступ до систем аерокосмічних компаній.

Про це заявили американські прокурори, пише The Guardian.

Два китайських офіцера розвідки і шість хакерів були звинувачені в комерційному шпигунстві, яке включаэ спробу вкрасти інформацію про реактивні двигуни для літаків.

В оприлюднених в Лос-Анджелесі обвинувальних висновках вказується, що двоє офіцерів, іноземної розвідки і шість інших обвинувачених з 2010 по 2015 рік вступили в змову з метою вкрасти технології турбовентиляторних двигунів, які використовуються в комерційній авіації.

Хакери використовували фішинг для впровадження шкідливого ПО і інших засобів в мережі французької аерокосмічної компанії, яка розробляла двигуни спільно з американською компанією. Підозрювані також зламали мережі аерокосмічних компаній в Массачусетсі, Орегоні і Арізоні, які виробляли деталі двигуна.

Примітно, що в цей час китайська державна аерокосмічна компанія працювала над розробкою аналогічного двигуна.

Прокурори заявили, що хакери також намагалися проникнути в 13 компаній, включаючи дві аерокосмічні компанії, розташовані в Великобританії.

Жоден з восьми обвинувачених, зазначених в обвинувальному висновку, не знаходиться під вартою. У США немає договору про видачу з Китаєм.

Теми: США Китай технології шпигунство
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