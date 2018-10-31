Китайские шпионы пытались украсть секрет авиадвигателя у США

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Среда, 31 октября 2018, 07:25

Два офицера военной разведки Китая и шесть хакеров пытались получить доступ к системам аэрокосмических компаний.

Об этом заявили американские прокуроры, пишет The Guardian.

Два китайских офицера разведки и шесть хакеров были обвинены в коммерческом шпионаже, который включал попытку украсть информацию о реактивных двигателях для самолетов.

В обнародованных в Лос-Анджелесе обвинительных заключениях указывается, что двое офицеров, иностранной разведки и шесть других обвиняемых с 2010 по 2015 год вступили в сговор с целью украсть технологии турбовентиляторных двигателей, используемых в коммерческой авиации.

Хакеры использовали фишинг для внедрения вредоносного ПО и других средств в сети французской аэрокосмической компании, которая разрабатывала двигатели совместно с американской компанией. Подозреваемые также взломали сети аэрокосмических компаний  в Массачусетсе, Орегоне и Аризоне, которые производили детали двигателя.

Примечательно, что в это время китайская государственная аэрокосмическая компания работала над  разработкой аналогичного двигателя.

Прокуроры заявили, что хакеры также пытались проникнуть в 13 компаний, включая две аэрокосмические компании, расположенные в Великобритании.

Ни один из восьми обвиняемых, указанных в обвинительном заключении, не находится под стражей. У США нет договора о выдаче с Китаем.

Темы: США Китай технологии шпионаж
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