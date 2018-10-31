Китайские шпионы пытались украсть секрет авиадвигателя у США
Два офицера военной разведки Китая и шесть хакеров пытались получить доступ к системам аэрокосмических компаний.
Об этом заявили американские прокуроры, пишет The Guardian.
Два китайских офицера разведки и шесть хакеров были обвинены в коммерческом шпионаже, который включал попытку украсть информацию о реактивных двигателях для самолетов.
В обнародованных в Лос-Анджелесе обвинительных заключениях указывается, что двое офицеров, иностранной разведки и шесть других обвиняемых с 2010 по 2015 год вступили в сговор с целью украсть технологии турбовентиляторных двигателей, используемых в коммерческой авиации.
Хакеры использовали фишинг для внедрения вредоносного ПО и других средств в сети французской аэрокосмической компании, которая разрабатывала двигатели совместно с американской компанией. Подозреваемые также взломали сети аэрокосмических компаний в Массачусетсе, Орегоне и Аризоне, которые производили детали двигателя.
Примечательно, что в это время китайская государственная аэрокосмическая компания работала над разработкой аналогичного двигателя.
Прокуроры заявили, что хакеры также пытались проникнуть в 13 компаний, включая две аэрокосмические компании, расположенные в Великобритании.
Ни один из восьми обвиняемых, указанных в обвинительном заключении, не находится под стражей. У США нет договора о выдаче с Китаем.