У будівлі ФСБ в Архангельську стався вибух – є загиблий і постраждалі

Біля будівлі Управління Федеральної служби безпеки РФ по Архангельській області в Архангельську стався вибух – загинула одна людина.

Про це ТАСС повідомили в екстрених службах.

"Потерпілий помер під час надання допомоги", – сказав співрозмовник агентства.

Джерело уточнило, що загиблий – не співробітник управління, його особу встановлюють.

Пізніше в інформаційному центрі Національного антитерористичного комітету РФ повідомили, що вибух стався "на вході в будівлю управління ФСБ".

"Причини з'ясовуються", – сказав представник НАК.

Губернатор регіону Ігор Орлов повідомив: "Троє осіб перебувають у лікарні… Є загиблий, особа якого встановлюється".

За даними голови регіону, вибух стався всередині будівлі.

"Стався злочин з використанням невстановленого вибухового пристрою.. Проводиться визначення типу вибухового пристрою, ведуться всі необхідні дії, які дозволять визначити причини і наслідки цього трагічного випадку", – сказав він.

Заходи безпеки в установах регіону посилено.