Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У будівлі ФСБ в Архангельську стався вибух – є загиблий і постраждалі

Середа, 31 жовтня 2018, 07:49

Біля будівлі Управління Федеральної служби безпеки РФ по Архангельській області в Архангельську стався вибух – загинула одна людина.

Про це ТАСС повідомили в екстрених службах.

"Потерпілий помер під час надання допомоги", – сказав співрозмовник агентства.

Джерело уточнило, що загиблий – не співробітник управління, його особу встановлюють.

Пізніше в інформаційному центрі Національного антитерористичного комітету РФ повідомили, що вибух стався "на вході в будівлю управління ФСБ".

"Причини з'ясовуються", – сказав представник НАК.

Губернатор регіону Ігор Орлов повідомив: "Троє осіб перебувають у лікарні… Є загиблий, особа якого встановлюється".

За даними голови регіону, вибух стався всередині будівлі.

"Стався злочин з використанням невстановленого вибухового пристрою.. Проводиться визначення типу вибухового пристрою, ведуться всі необхідні дії, які дозволять визначити причини і наслідки цього трагічного випадку", – сказав він.

Заходи безпеки в установах регіону посилено.

УП, оновлено
Теми: РосіявибухФСБ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Росія
Росія додатково замінувала підходи до українських портів – Білий дім
Втрати Росії перевищили уже 240 тисяч військових
Атака РФ на Миколаїв: постраждали 18 людей
Останні новини
03:30
Після ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
Усі новини...
Реклама: