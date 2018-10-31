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В здании ФСБ в Архангельске произошел взрыв – есть погибший и пострадавшие

Среда, 31 октября 2018, 07:49

Возле здания Управления Федеральной службы безопасности РФ по Архангельской области в Архангельске произошел взрыв – погиб один человек.

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Пострадавший скончался при оказании помощи", – сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что погибший – не сотрудник управления, его личность устанавливается.

Позже в информационном центре Национального антитеррористического комитета РФ сообщили, что взрыв произошел "на входе в здание управления ФСБ".

"Причины выясняются", – сказал представитель НАК.

Губернатор региона Игорь Орлов сообщил: "Трое человек находятся в больнице... Есть погибший, личность которого устанавливается".

По данным главы региона, взрыв произошел внутри здания.

"Произошло преступление с использованием неустановленного взрывного устройства.. Проводится определение типа взрывного устройства, ведутся все необходимые действия, которые позволят определить причины и следствия этого трагического случая", – сказал он.

Меры безопасности в учреждениях региона усилены.

УП, обновлено
Темы: РосcиявзрывФСБ
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