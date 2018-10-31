Возле здания Управления Федеральной службы безопасности РФ по Архангельской области в Архангельске произошел взрыв – погиб один человек.

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Пострадавший скончался при оказании помощи", – сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что погибший - не сотрудник управления, его личность устанавливается.

Причина "небольшого", по данным ТАСС, взрыва выясняется.