У здания ФСБ в Архангельске произошел взрыв – погиб человек

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Среда, 31 октября 2018, 08:49

Возле здания Управления Федеральной службы безопасности РФ по Архангельской области в Архангельске произошел взрыв – погиб один человек.

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Пострадавший скончался при оказании помощи", – сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что погибший - не сотрудник управления, его личность устанавливается.

Причина "небольшого", по данным ТАСС, взрыва выясняется.

Темы: Росcия взрыв ФСБ
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