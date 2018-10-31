В здании ФСБ в Архангельске произошел взрыв – есть погибший и пострадавшие
Возле здания Управления Федеральной службы безопасности РФ по Архангельской области в Архангельске произошел взрыв – погиб один человек.
Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Пострадавший скончался при оказании помощи", – сказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что погибший – не сотрудник управления, его личность устанавливается.
Позже в информационном центре Национального антитеррористического комитета РФ сообщили, что взрыв произошел "на входе в здание управления ФСБ".
"Причины выясняются", – сказал представитель НАК.
Губернатор региона Игорь Орлов сообщил: "Трое человек находятся в больнице... Есть погибший, личность которого устанавливается".
По данным главы региона, взрыв произошел внутри здания.
"Произошло преступление с использованием неустановленного взрывного устройства.. Проводится определение типа взрывного устройства, ведутся все необходимые действия, которые позволят определить причины и следствия этого трагического случая", – сказал он.
Меры безопасности в учреждениях региона усилены.