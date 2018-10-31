У здания ФСБ в Архангельске произошел взрыв – погиб человек
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Среда, 31 октября 2018, 08:49
Возле здания Управления Федеральной службы безопасности РФ по Архангельской области в Архангельске произошел взрыв – погиб один человек.
Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Пострадавший скончался при оказании помощи", – сказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что погибший - не сотрудник управления, его личность устанавливается.
Причина "небольшого", по данным ТАСС, взрыва выясняется.