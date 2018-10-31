Росія готується до розміщення ядерної зброї в Криму – Єльченко

Російська Федерація продовжує готувати військову інфраструктуру в окупованому Криму для розміщення ядерної зброї.

Про це заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко на засіданні Ради безпеки ООН, повідомляє УНІАН.

"В окупованому Криму активна мілітаризація триває на повну силу. Росія більше ніж вдвічі посилила свої військові сили на півострові та продовжує підготовку кримської військової інфраструктури для розміщення ядерної зброї включаючи переоснащення радянських сховищ для ядерних боєприпасів", - заявив посол.

Він також додав, що Росія використовує Азовське море як додатковий канал для постачання зброї своїм силам на Донбасі з окупованої території Криму.

"Більше того, загроза морського нападу з напрямку Азовського моря у випадку широкомасштабної військової конфронтації залишається джерелом дестабілізації безпеки у Донецькій області", - наголосив Єльченко.