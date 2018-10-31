Россия готовится к размещению ядерного оружия в Крыму – Ельченко

Российская Федерация продолжает готовить военную инфраструктуру в оккупированном Крыму для размещения ядерного оружия.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании Совета безопасности ООН, сообщает УНИАН.

"В оккупированном Крыму активная милитаризация продолжается в полную силу. Россия больше чем вдвое усилила свои военные силы на полуострове и продолжает подготовку крымской военной инфраструктуры для размещения ядерного оружия, включая переоснащение советских хранилищ для ядерных боеприпасов", - заявил посол.

Он также добавил, что Россия использует Азовское море как дополнительный канал для поставки оружия своим силам на Донбассе из оккупированной территории Крыма.

"Более того, угроза морского нападения с направления Азовского моря в случае широкомасштабной военной конфронтации остается источником дестабилизации безопасности в Донецкой области", - отметил Ельченко.