Станцію "Льва Толстого" київського метрополітену закрили на вхід і вихід зв’язку з повідомленням про замінування.

Про це повідомляє прес-служба підземки у Facebook.

"Станцію "Льва Толстого" + пересадка зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває перевірка.

Цю ж станцію закривали через повідомлення про замінування і ввечері 30 жовтня.

Під час перевірки жодних небезпечних предметів не виявили.