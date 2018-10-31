У Києві закрили метро "Льва Толстого" через дзвінок про замінування
Станцію "Льва Толстого" київського метрополітену закрили на вхід і вихід зв’язку з повідомленням про замінування.
Про це повідомляє прес-служба підземки у Facebook.
"Станцію "Льва Толстого" + пересадка зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться в повідомленні.
Наразі триває перевірка.
Цю ж станцію закривали через повідомлення про замінування і ввечері 30 жовтня.
Під час перевірки жодних небезпечних предметів не виявили.