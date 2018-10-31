У Києві закрили метро "Льва Толстого" через дзвінок про замінування

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Середа, 31 жовтня 2018, 10:08

Станцію "Льва Толстого" київського метрополітену закрили на вхід і вихід  зв’язку з повідомленням про замінування.

Про це повідомляє прес-служба підземки у Facebook.  

"Станцію "Льва Толстого" + пересадка зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває перевірка.

Цю ж станцію закривали через повідомлення про замінування і ввечері 30 жовтня.

Під час перевірки жодних небезпечних предметів не виявили.

Українська правда
Теми: Київ метро
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