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У Києві на 1,5 години закривали метро "Льва Толстого" через "мінування"

Середа, 31 жовтня 2018, 10:35

Станцію "Льва Толстого" київського метрополітену закрили на вхід і вихід  зв’язку з повідомленням про замінування.

Про це повідомляє прес-служба підземки у Facebook.  

"Станцію "Льва Толстого" + пересадка зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває перевірка.

Через півтори години, об 11:35, у метро повідомили, що станцію "Льва Толстого" відчинили для пасажирів.

"Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні. 

Цю ж станцію закривали через повідомлення про замінування і ввечері 30 жовтня.

Під час перевірки жодних небезпечних предметів не виявили.

Українська правда
Теми: Київметро
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