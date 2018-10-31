В Киеве на 1,5 часа закрывали метро "Льва Толстого" из-за "минирования"
Среда, 31 октября 2018, 10:35
Станцию "Льва Толстого" киевского метрополитена закрыли на вход и выход связи с сообщением о заминировании.
Об этом сообщает пресс-служба подземки в Facebook.
"Станция "Льва Толстого" + пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.
Сейчас проводится проверка.
Через полтора часа, в 11:35, в метро сообщили, что станцию "Льва Толстого" открыли для пассажиров.
"Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
Эту же станцию закрывали из-за сообщения о заминировании и вечером 30 октября.
Во время проверки никаких опасных предметов не обнаружили.
Украинская правда