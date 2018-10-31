В Киеве закрыли метро "Льва Толстого" из-за звонка о минировании

739 просмотров
Среда, 31 октября 2018, 10:08

Станцию "Льва Толстого" киевского метрополитена закрыли на вход и выход связи с сообщением о заминировании.

Об этом сообщает пресс-служба подземки в Facebook.

"Станция "Льва Толстого" + пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.

Сейчас проводится проверка.

Эту же станцию закрывали из-за сообщения о заминировании и вечером 30 октября.

Во время проверки никаких опасных предметов не обнаружили.  

Украинская правда 
Темы: Киев метро
powered by lun.ua
По теме
Киевляне перекрыли Харьковское шоссе, из-за того что их дом отрезали от электричества 31 октября 2018, 01:58
В последние дни октября ученые зафиксировали температурный рекорд 30 октября 2018, 18:17
В кабинете одного из руководителей полиции Киева нашли 100 тысяч долларов 30 октября 2018, 16:40
Все новости
Главные новости
В Афганистане разбился вертолет с военными и политиками – 25 погибших
Россия готовится к размещению ядерного оружия в Крыму – Ельченко
Страсбургский суд может признать, что РФ контролировала Крым еще до аннексии
Ельченко: Россия использует Совбез ООН для пропаганды
Все новости
исследование

Какие виды животных исчезают в Украине и почему

психология

Как разорвать отношения: 4 советы, которые помогут избежать недоразумений

Поиск по сайту
Архив
Весь архів