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В Киеве на 1,5 часа закрывали метро "Льва Толстого" из-за "минирования"

Среда, 31 октября 2018, 10:35

Станцию "Льва Толстого" киевского метрополитена закрыли на вход и выход связи с сообщением о заминировании.

Об этом сообщает пресс-служба подземки в Facebook.

"Станция "Льва Толстого" + пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.

Сейчас проводится проверка.

Через полтора часа, в 11:35, в метро сообщили, что станцию "Льва Толстого" открыли для пассажиров.

"Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении. 

Эту же станцию закрывали из-за сообщения о заминировании и вечером 30 октября.

Во время проверки никаких опасных предметов не обнаружили.  

Украинская правда 

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Темы: Киевметро
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