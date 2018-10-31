В Киеве закрыли метро "Льва Толстого" из-за звонка о минировании
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Среда, 31 октября 2018, 10:08
Станцию "Льва Толстого" киевского метрополитена закрыли на вход и выход связи с сообщением о заминировании.
Об этом сообщает пресс-служба подземки в Facebook.
"Станция "Льва Толстого" + пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.
Сейчас проводится проверка.
Эту же станцию закрывали из-за сообщения о заминировании и вечером 30 октября.
Во время проверки никаких опасных предметов не обнаружили.
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