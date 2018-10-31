Станцию "Льва Толстого" киевского метрополитена закрыли на вход и выход связи с сообщением о заминировании.

Об этом сообщает пресс-служба подземки в Facebook.

"Станция "Льва Толстого" + пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.

Сейчас проводится проверка.

Эту же станцию закрывали из-за сообщения о заминировании и вечером 30 октября.

Во время проверки никаких опасных предметов не обнаружили.