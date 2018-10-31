ФСБ Росії та бойовики вербували дружин українських військових
Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України викрили факти вербування представниками Федеральної служби безпеки РФ та бойовиками окупованих районів Донбасу близьких родичів українських військовослужбовців.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Зазначається, що дружини трьох офіцерів Збройних Сил України були завербовані під час перебування у своїх батьків у Росії та на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.
За даними української спецслужби, на жінок здійснювався психологічний тиск, їм погрожували забороною в’їзду-виїзду, в’язницею, утисками батьків, внаслідок чого вони надали письмові згоди на конфіденційне співробітництво з обранням псевдонімів.
"Співробітники російських спецслужб та їх підконтрольних підрозділів-маріонеток також намагалися отримати від жінок інформацію про військові звання, посади, місця перебування та службові обов’язки їхніх чоловіків, а також даних про військові підрозділи, де вони проходять службу, їх задіяння в операції Об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.
Одна із жінок розповіла, що під час відвідувань батьків у Горлівці до неї підійшов невідомий чоловік і без пояснень відвів у приміщення, де вже перебував ще один невідомий чоловік.
Вона також наголосила, що в неї вилучили телефон і без її згоди тривалий час його вивчали - переписку у соцмережах та інше.
За її словами, чоловіки знали хто вона та її чоловік, вони допитували її близько години і всі питання стосувалися служби чоловіка у ЗСУ.
Зокрема, цікавилися про військову частину, де він служить, а також про техніку, яка є в українських військових.
"Мені сказали, що якщо я відмовлюся співпрацювати, то з моїми батьками може статися щось погане, а мене чекають тортури", - розповіла дружина одного з військових.
Вона додала, що її довели до істерики, після чого змусили підписати документ про співпрацю з так званими "МДБ ДНР", але наголосила, що по приїзду на підконтрольну Україні територію, вона нікому нічого не повідомила.
Інша жінка розповіла, що в кінці 2017 року вона була на території Росії, і одного разу вранці, коли вона була вдома сама з маленькою дитиною, до неї приїхав дільничний з вимогою негайно прибути до поліцейської частини, оскільки нібито виникли проблеми з її документами.
За її словами, на протязі кількох годин вона давали свідчення кільком чоловікам без форми, які представилися співробітниками ФСБ.
"Вони сказали мені, що їм відомо, що мій чоловік служить у ЗСУ, його звання та чим насправді він займається, нібито вбиває в АТО мирних громадян Донбасу. І за це і він і я понесемо відповідальність", - розповіла дружина іншого військового.
Вона додала, що її залякували забороною в'їзду до РФ і забороною бачитися з рідними у майбутньому та запропонували співпрацю, згідно з якою вона мала передавати інформацію про свого чоловіка, його побратимів та інше.
Ще одна жінка розповіла, що на початку 2018 року перебувала в Антрациті у батьків, то на подвір'ї, зайшли два чоловіка, які представилися представниками так званого "МДБ ЛНР".
За її словами, вони змусили поїхати до якоїсь будівлі, де кілька годин допитували про діяльність чоловіка, а також забрали телефон.
Вона додала, що на неї тиснули і залякували, після чого змусили погодитися на співпрацю на присвоїли псевдонім.
Жінка зазначила, що погодилася, оскільки дуже боялася за себе та свою родину.
Повідомляється, що оперативники СБУ запобігли розповсюдженню зазначеної.
У відомстві зазначають, що після повернення на підконтрольну українській владі територію, жінки співпрацюють зі слідством та дають покази відносно обставин їх вербувань та отриманих завдань.
В СБУ додали, що за вчинення злочинів за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
При цьому у спецслужбі зазначили, що згідно з положеннями частини другої статті 111 КК України – звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.