ФСБ России и боевики вербовали жен украинских военных

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили факты вербовки представителями Федеральной службы безопасности РФ и боевиками оккупированных районов Донбасса близких родственников украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что жены трех офицеров Вооруженных Сил Украины были завербованы во время пребывания у своих родителей в России и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

По данным украинской спецслужбы, на женщин осуществлялось психологическое давление, им угрожали запретом въезда-выезда, тюрьмой, притеснениями родителей, вследствие чего они предоставили письменные согласия на конфиденциальное сотрудничество с избранием псевдонимов.

"Сотрудники российских спецслужб и их подконтрольные подразделения-марионетки также пытались получить от женщин информацию о воинских званиях, должностях, местах нахождения и служебных обязанностях их мужей, а также данные о военных подразделениях, где они проходят службу, их задействования в операции Объединенных сил ", - говорится в сообщении.

Одна из женщин рассказала, что во время посещений родителей в Горловке к ней подошел неизвестный мужчина и без объяснений отвел в помещение, где уже находился еще один неизвестный человек.

Она также сообщила, что у нее изъяли телефон и без ее согласия длительное время его изучали - переписку в соцсетях и прочее.

По ее словам, мужчины знали кто она и ее муж, они допрашивали ее около часа и все вопросы касались службы мужа в ВСУ.

В частности, интересовались о воинской части, где он служит, а также о технике, которая есть в украинских военных.

"Мне сказали, что если я откажусь сотрудничать, то с моими родителями может произойти что-то плохое, а меня ждут изощренные пытки", - рассказала жена одного из военных.

Она добавила, что ее довели до истерики, после чего заставили подписать документ о сотрудничестве с так называемыми "МГБ ДНР", но отметила, что по приезду на подконтрольную Украине территорию, она никому ничего не сообщила.

Другая женщина рассказала, что в конца 2017 года года она была на территории России, и однажды утром, когда она была дома одна с маленьким ребенком, к ней приехал участковый с требованием немедленно прибыть в полицейскую часть, поскольку якобы возникли проблемы с ее документами.

По ее словам, в течение нескольких часов она давала показания нескольким мужчинам без формы, которые представились сотрудниками ФСБ.

"Они сказали мне, что им известно, что мой муж служит в ВСУ, его звание и чем на самом деле он занимается, якобы убивает в АТО мирных граждан Донбасса. И за это и он и я понесем ответственность", - рассказала жена другого военного.

Она добавила, что ее запугивали запретом въезда в РФ и запретом видеться с родными в будущем и предложили сотрудничество, согласно которому она должна была передавать информацию о своем муже, его сослуживцах и прочее.

Еще одна женщина рассказала, что в начале 2018 года находилась в Антраците у родителей, когда во двор зашли два человека, которые представились представителями так называемого "МГБ ЛНР".

По ее словам, ее заставили поехать в какое-то здание, где несколько часов допрашивали о деятельности мужа, а также забрали телефон.

Она добавила, что на нее давили и запугивали, после чего заставили согласиться на сотрудничество на присвоили псевдоним.

Женщина отметила, что согласилась, поскольку очень боялась за себя и свою семью.

Сообщается, что оперативники СБУ предотвратили распространение указанной.

В ведомстве отмечают, что по возвращении на подконтрольную украинской власти территорию, женщины сотрудничают со следствием и дают показания относительно обстоятельств их вербовок и полученных задач.

В СБУ добавили, что за совершение преступлений по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

При этом в спецслужбе отметили, что согласно положениям части второй статьи 111 УК Украины - освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своем связь с ними и о полученном задании.