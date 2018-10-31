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У Росії розповіли, чому впала ракета "Союз"

Середа, 31 жовтня 2018, 09:44
У Росії розповіли, чому впала ракета Союз

У Роскосмосі стверджують, що причиною аварії під час запуску ракети-носія "Союз-ФГ" стала позаштатна робота датчика, що сигналізує про поділ першого і другого ступенів носія.

Про це заявив виконавчий директор Роскосмоса з пілотованих програм Сергій Крикальов, пише ТАСС.

"Аварія сталася через нештатний поділ першого і другого ступенів. Один з "боків" при поділі не відвівся на потрібну відстань і вдарив по баку пального другого ступеня, що призвело до розриву бака і руйнування першого ступеня", - сказав він.

За його словами, причиною тому стала позаштатна робота датчика, який сигналізує про розбіжності першого і другого ступенів.

Раніше комісія з розслідування аварії ракети "Союз" не виключала версію саботажу.

11 жовтня під час запуску ракети-носія "Союз-ФГ" сталася аварія. Ракета-носій повинна була доставити до МКС космічний корабель "Союз МС-10" з росіянином Олексієм Овчініним і американцем Ніком Хейгом на борту. Але після запуску аварійно відключилися двигуни другого ступеня.

Екіпаж приземлився у полях Казахстану приблизно в 25 кілометрах від міста Джезказган (трохи більше 400 кілометрів від Байконура).

Повідомлялось, що ймовірною причиною інциденту могло стати погане кріплення бічних блоків другого ступеня ракети-носія.

Українська правда

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Теми: Росія
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