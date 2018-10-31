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В России рассказали, почему упала ракета "Союз"

Среда, 31 октября 2018, 09:44
В России рассказали, почему упала ракета Союз

В Роскосмосе утверждают, что причиной аварии во время запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя.

Об этом заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, пишет ТАСС.

"Пару дней назад закончила работу аварийная комиссия, авария произошла из-за нештатного разделения первой и второй ступеней. Одна из "боковушек" при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени", - сказал он.

По его словам, причиной тому явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней.

Ранее комиссия по расследованию аварии ракеты "Союз" не исключала версии саботажа.

11 октября во время запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" произошла авария. Ракета-носитель должна была доставить на МКС космический корабль "Союз МС-10" с россиянином Алексеем Овчининим и американцем Ником Хейгом на борту. Но после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени.

Экипаж приземлился в степи Казахстана примерно в 25 километрах от города Джезказган (немногим более 400 километров от Байконура). 

Сообщалось, что вероятной причиной инцидента могло стать плохое крепление боковых блоков второй ступени ракеты-носителя.

Украинская правда

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Темы: Росcия
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