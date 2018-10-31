До ЄСПЛ надходять масові безпідставні скарги з Донбасу про обстріли

Європейський суд з прав людини вже зняв із розгляду через неприйнятність понад сотню скарг щодо наслідків обстрілів на Донбасі, але необґрунтовані заяви продовжують надходити.

Про це розповіла суддя ЄСПЛ від України Ганна Юдківська в інтерв’ю "Європейській правді".

Суддя підтвердила, що на розгляді суду у Страсбурзі перебуває велика кількість скарг громадян через наслідки російської агресії проти України. Станом на лютий було зареєстровано понад 4000 таких скарг, з них приблизно 2800 були проти України, 240 – проти Росії і решта – проти обох держав. Більшість з них пов’язані із конфліктом на Донбасі.

Всі ці справи чекають на вирішення міждержавної скарги, у якій ЄСПЛ може офіційно визнати, що Росія контролює ОДРЛО і несе відповідальність за порушення прав людини на цій території. Водночас за багатьма скаргами суд припинив провадження, не чекаючи на рішення про "ефективний контроль" з боку РФ.

"Була також низка рішень про зняття з розгляду чи про неприйнятність скарг... щодо зруйнованого майна на Донбасі", - розповіла суддя.

За її словами, у Страсбург надійшло понад чимало однотипних скарг, здебільшого поданих за допомогою одного адвоката.

"До нас звернулася купа заявників, загалом більше ста осіб, які стверджували, що їхні будівлі зруйновані через обстріли... Але річ у тім, що скарги були абсолютно необґрунтованими. Людина нам подає копію свого паспорту, де є реєстрація, приміром, у Донецькій області, і поруч – фотографія якогось зруйнованого будинку. Який між ними зв'язок? Абсолютно невідомо", - пояснила Ганна Юдківська.

За її словами, навіть після рішення про відхилення до Страсбурга і надалі надходять схожі пакети документів. "У нас знову є такі скарги, абсолютно необґрунтовані, які за процедурою розглядаються одним суддею і визнаються неприйнятними", - розповіла суддя.

Як повідомлялося раніше, ЄСПЛ може також визнати, що РФ встановила контроль над Кримом ще в лютому 2014 року. Слухання у кримській справі відбудуться вже у лютому 2019 року, а за рік очікується рішення суду.

Детальніше про це та інше читайте в інтерв’ю "Ключове питання, на яке відповість ЄСПЛ – чи контролювала Росія Крим ще до анексії".