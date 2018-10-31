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В ЕСПЧ поступают массовые безосновательные жалобы с Донбасса об обстрелах

Среда, 31 октября 2018, 10:23

Европейский суд по правам человека уже снял с рассмотрения из-за неприемлемости более сотни жалоб о последствиях обстрелов на Донбассе, но необоснованные заявления продолжают поступать.

Об этом рассказала судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская в интервью "Европейской правде".

Судья подтвердила, что на рассмотрении суда в Страсбурге находится большое количество жалоб граждан из-за последствий российской агрессии против Украины. По состоянию на февраль было зарегистрировано более 4000 таких жалоб, из них примерно 2800 были против Украины, 240 - против России, остальные - против обоих государств. Большинство из них связано с конфликтом на Донбассе.

Все эти дела ждут решения межгосударственной жалобы, в которой ЕСПЧ может официально признать, что Россия контролирует ОДРЛО и несет ответственность за нарушение прав человека на этой территории. В то же время по многим жалобам суд прекратил производство, не дожидаясь решения об "эффективном контроле" со стороны РФ.

"Был также ряд решений о снятии с рассмотрения или о неприемлемости жалоб... относительно разрушенного имущества на Донбассе", - рассказала судья.

По ее словам, в Страсбург поступило немало однотипных жалоб, в основном поданных через одного адвоката.

"К нам обратилась масса заявителей, всего более ста человек, которые утверждали, что их здания разрушены из-за обстрелов... Но дело в том, что жалобы были абсолютно необоснованными. Человек нам подает копию своего паспорта, где есть регистрация, например, в Донецкой области, и рядом - фотография какого-то разрушенного дома. Какая между ними связь? Абсолютно неизвестно", - пояснила Анна Юдковская.

По ее словам, даже после решения об отклонении этих жалоб в Страсбург продолжают поступают похожие пакеты документов. "У нас снова есть такие жалобы, абсолютно необоснованные, которые по процедуре рассматриваются одним судьей и признаются неприемлемыми", - рассказала судья.

Как сообщалось ранее, ЕСПЧ может также признать, что РФ установила контроль над Крымом еще в феврале 2014 годаСлушания по крымскому делу состоятся уже в феврале 2019 года, а через год ожидается решение суда.

Подробнее об этом и другом читайте в интервью: "Ключевой вопрос, на который ответит ЕСПЧ - контролировала ли Россия Крым еще до аннексии".

Темы: Донбасссуд
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