Іноземці-крадії тікали від погоні, наїхали на поліцейських і протаранили 10 авто

Група іноземців систематично грабувала квартири, як жителів столиці, так і областей, а при спробі затримання, намагалися втекти, внаслідок чого протаранили десять автомобілів та здійснили наїзд на двох поліцейських.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що 13 жовтня у чергову частину Дніпровського управління надійшло повідомлення про те, що невідомі пограбували квартиру, коли господарі були вдома.

За даними поліції, столичні оперативники, отримавши інформацію про діяльність на території Києва злочинної групи, яка "спеціалізувалася" на крадіжках із квартир, розпочали документування їх злочинної діяльності.

Повідомляється, що вночі 28 жовтня оперативники разом із працівниками слідчого управління та патрульної поліції затримали чотирьох іноземців після спроби пограбувати чергове помешкання у Деснянському районі Києва.

"Ми помітили, як чоловіки зайшли у під’їзд житлового будинку і тривалий час не виходили. А коли з’явилися – швидко направилися у сусідній двір, де, як з’ясувалося, вони залишили автомобіль, який використовували при вчиненні злочинів", - розповів одиніз поліцейських.

Він додав, що за лічені хвилини до будинку під’їхала патрульна поліція, яку викликали на пограбування квартири, після чого стало зрозуміло, що невідомі чоловіки можуть бути причетними до цього злочину, тож правоохоронці кинулися наздоганяти імовірних зловмисників.

"Підозрювані намагалися виїхати з двору будинку, коли для їх затримання оперативники заблокували транспортний засіб. У відповідь на вимогу поліцейських вийти з автомобіля, зловмисники заблокувалися в салоні машини і намагалися втекти, протаранюючи при цьому припарковані автомобілі, у тому числі і службове авто поліцейських", - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

"Загалом вони пошкодили десять машин. Окрім того, рухаючись заднім ходом, вони здійснили наїзд на двох працівників поліції, які отримали садна та забої. Попри всі намагання втекти з місця події, їх затримали", - додав він

За словами керівника столичних правоохоронців, усі затримані – громадяни іншої держави. Двоє із них перебувають під слідством за скоєння аналогічних злочинів у Солом’янському районі Києва, ще один – неодноразово судимий за скоєння квартирних крадіжок.

Зазначається, що під час обшуків за місцем проживання фігурантів, у них вилучили кілька одиниць зброї, походження і вид якої буде встановлено після експертизи, а також нароби відмичок і ключів, які могли використовуватися під час вчинення злочинів.

"Серед вилученого – ювелірні вироби, столові прибори, годинники, телефони. Імовірно, ці речі були викрадення із квартир киян", - сказав Крищенко.

Він наголосив, що якщо хтось із киян впізнав свою власність, то може звернутися в управління карного розшуку поліції Києва.

За його словами ,вже доведена їхня причетність до пограбувань у Києві, Київській і Житомирській областях.

За фактом останнього правопорушення слідчі розпочали два кримінальні провадження: за фактом крадіжки (ст. 185 Кримінального кодексу України) та за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 ККУ).

Злочинцям загрожує до 15-ти років позбавлення волі або ж довічне ув’язнення.