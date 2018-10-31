Иностранцы-воры убегали от погони, наехали на полицейских и протаранили 10 авто

Группа иностранцев систематически грабили квартиры, как жителей столицы, так и областей, а при попытке задержания, пытались сбежать, в результате чего протаранили десять автомобилей и совершили наезд на двух полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что 13 октября в дежурную часть Днепровского управления поступило сообщение о том, что неизвестные ограбили квартиру, когда хозяева были дома.

По данным полиции, столичные оперативники, получив информацию о деятельности на территории Киева преступной группы, которая "специализировалась" на кражах из квартир, начали документирование их преступной деятельности.

Сообщается, что ночью 28 октября оперативники вместе с работниками следственного управления и патрульной полиции задержали четырех иностранцев после попытки ограбить очередное помещение в Деснянском районе Киева.

"Мы заметили, как мужчины зашли в подъезд жилого дома и долгое время не выходили. А когда появились - быстро направились в соседний двор, где, как выяснилось, они оставили автомобиль, который использовали при совершении преступлений ", - рассказал один из полицейских.

Он добавил, что за считанные минуты к дому подъехала патрульная полиция, которую вызвали на ограбление квартиры, после чего стало понятно, что неизвестные мужчины могут быть причастны к этому преступлению, поэтому правоохранители бросились догонять вероятных злоумышленников.

"Подозреваемые пытались выехать со двора дома, когда для их задержания оперативники заблокировали транспортное средство. В ответ на требование полицейских выйти из автомобиля, злоумышленники заблокировались в салоне машины и пытались убежать, протаранив при этом припаркованные автомобили, в том числе и служебное авто полицейских", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

"В целом они повредили десять машин. Кроме того, двигаясь задним ходом, они совершили наезд на двух сотрудников полиции, которые получили ссадины и ушибы. Несмотря на все попытки скрыться с места происшествия, их задержали", - добавил он.

По словам руководителя столичных правоохранителей, все задержанные - граждане другого государства. Двое из них находятся под следствием за совершение аналогичных преступлений в Соломенском районе Киева, еще один - неоднократно судимый за совершение квартирных краж.

Отмечается, что во время обысков по месту жительства фигурантов, у них изъяли несколько единиц оружия, происхождение и вид которой будет установлено после экспертизы, а также отмычки и ключи, которые могли использоваться во время совершения преступлений.

"Среди изъятого - ювелирные изделия, столовые приборы, часы, телефоны. Вероятно, эти вещи были похищены из квартир киевлян", - сказал Крищенко.

Он отметил, что если кто-то из киевлян узнал свою собственность, то может обратиться в управление уголовного розыска полиции Киева.

По его словам, уже доказана их причастность к грабежам в Киеве, Киевской и Житомирской областях.

По факту последнего правонарушения следователи начали два уголовных производства: по факту кражи (ст. 185 Уголовного кодекса Украины) и по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 348 УК).

Преступникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.