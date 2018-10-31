Путін розповів, як в Україні і Балтії "залякують і тероризують" росіян

Президент Росії Володимир Путін вважає, що в Україні, країнах Балтії та інших державах "залякують і тероризують" росіян.

Про це він розповів на Всесвітньому конгресі російських співвітчизників в Москві.

"Переписується історія, ведеться боротьба з пам'ятниками, з російською мовою, людей залякують і просто тероризують, природне для кожної людини прагнення зберегти своє національне коріння оголошується злочином, сепаратизмом. Право на свободу слова, на збереження своїх традицій грубо зневажається", – розповів Путін.

За його словами, для деяких росіян "з політичних мотивів встановлюються заборони на професії".

Російський президент пообіцяв "рішуче захищати ваші права і інтереси" тих, хто відчуває на собі "наслідки такого жорсткого тиску".

"Ситуація в світі непроста, збільшуються напруженість і непередбачуваність, підриваються основи міжнародного права, руйнуються багаторічні домовленості між державами. У хід йдуть і русофобія, на жаль, і інші форми крайнього агресивного націоналізму", – сказав Путін.

У березні 2014 року під час анексії Криму і початку агресії на Донбасі Путін говорив, що Росія зобов'язана захищати інтереси росіян в Україні.

Після рішення Вселенського патріархату надати Україні автокефалію в Росії також заявили, що захищатимуть інтереси православних.