Путін розповів, як в Україні і Балтії "залякують і тероризують" росіян

5355 переглядів
Середа, 31 жовтня 2018, 12:47

Президент Росії Володимир Путін вважає, що в Україні, країнах Балтії та інших державах "залякують і тероризують" росіян.

Про це він розповів на Всесвітньому конгресі російських співвітчизників в Москві.

"Переписується історія, ведеться боротьба з пам'ятниками, з російською мовою, людей залякують і просто тероризують, природне для кожної людини прагнення зберегти своє національне коріння оголошується злочином, сепаратизмом. Право на свободу слова, на збереження своїх традицій грубо зневажається", – розповів Путін.

За його словами, для деяких росіян "з політичних мотивів встановлюються заборони на професії".

Російський президент пообіцяв "рішуче захищати ваші права і інтереси" тих, хто відчуває на собі "наслідки такого жорсткого тиску".

"Ситуація в світі непроста, збільшуються напруженість і непередбачуваність, підриваються основи міжнародного права, руйнуються багаторічні домовленості між державами. У хід йдуть і русофобія, на жаль, і інші форми крайнього агресивного націоналізму", – сказав Путін.

У березні 2014 року під час анексії Криму і початку агресії на Донбасі Путін говорив, що Росія зобов'язана захищати інтереси росіян в Україні.

Після рішення Вселенського патріархату надати Україні автокефалію в Росії також заявили, що захищатимуть інтереси православних.

Українська правда
Теми: Путін Росія Україна
powered by lun.ua
По темі
Путін погрожує "важкими наслідками" за спроби "розірвати" РПЦ 31 жовтня 2018, 12:48
Путін прийме рішення для підтримки Додона на виборах – ЗМІ 31 жовтня 2018, 12:30
Олланд розповів, як у Мінську Путін затягував припинення вогню на Донбасі 31 жовтня 2018, 12:25
Усі новини
Головні новини
Путін розповів, як в Україні і Балтії "залякують і тероризують" росіян
Нацкомісія попри рішення РНБО компенсувала Ахметову понад 700 мільйонів
До ЄСПЛ надходять масові безпідставні скарги з Донбасу про обстріли
У Росії розповіли, чому впала ракета "Союз"
Усі новини
Досвід

Як це – бути професійним грибником на Прикарпатті

Культура

Режисер Віталій Манський: Українське кіно занадто замикається в собі