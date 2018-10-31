Путин рассказал, как в Украине и Балтии "запугивают и терроризируют" русских

Президент России Владимир Путин считает, что в Украине, странах Балтии и других государствах "запугивают и терроризируют" русских.

Об этом он рассказал на Всемирном конгрессе российских соотечественников в Москве.

"Переписывается история, ведется борьба с памятниками, с русским языком, людей запугивают и просто терроризируют, естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом. Право на свободу слова, на сбережение своих традиций грубо попирается", – рассказал Путин.

По его словам, для некоторых русских "по политическим мотивам устанавливаются запреты на профессии".

Российский президент пообещал "решительно защищать ваши права и интересы" тех, кто ощущает на себе "последствия такого жесткого давления".

"Ситуация в мире непростая, увеличиваются напряженность и непредсказуемость, подрываются основы международного права, рушатся многолетние договоренности между государствами. В ход идут и русофобия, к сожалению, и другие формы крайнего агрессивного национализма", – сказал Путин.

В марте 2014 года во время аннексии Крыма и начала агрессии на Донбассе Путин говорил, что Россия обязана защищать интересы русских в Украине.

После решения Вселенского патриархата предоставить Украине автокефалию в России также заявили, что будут защищать интересы православных.