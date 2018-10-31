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В урядовому кварталі Києва затримали молодиків зі зброєю і палицями

Середа, 31 жовтня 2018, 12:16

Поліція затримала в урядовому кварталі Києва групу молодиків, у яких виявили кийки, балаклави та газові баллончики.

Про це інформує 31 жовтня прес-служба столичної поліції.

Зазначається, що під час охорони громадського порядку в урядовому кварталі Києва, де відбувається мітинг проти подорожчання газу, правоохоронці помітили підозрілих осіб, які перебували біля мікроавтобусів у дворах будинку на вулиці Шовковичній. 

 

Поліцейські провели у них поверхневий огляд та виявили заборонені предмети: кийки, балаклави, газові балончики тощо. На місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Крім того, в одного з чоловіків правоохоронці вилучили зброю. Усіх затриманих доставили до Печерського управління поліції для надання пояснень.

 
 

На даний час з ними спілкуються слідчі. 

У поліції наголошують, що подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського УП ГУНП у м. Києві. 

Українська правда
Теми: поліціяКиїв
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