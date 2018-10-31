В урядовому кварталі Києва затримали молодиків зі зброєю і палицями
Поліція затримала в урядовому кварталі Києва групу молодиків, у яких виявили кийки, балаклави та газові баллончики.
Про це інформує 31 жовтня прес-служба столичної поліції.
Зазначається, що під час охорони громадського порядку в урядовому кварталі Києва, де відбувається мітинг проти подорожчання газу, правоохоронці помітили підозрілих осіб, які перебували біля мікроавтобусів у дворах будинку на вулиці Шовковичній.
Поліцейські провели у них поверхневий огляд та виявили заборонені предмети: кийки, балаклави, газові балончики тощо. На місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.
Крім того, у одного з чоловіків правоохоронці вилучили зброю. Усіх затриманих доставили до Печерського управління поліції для надання пояснень.
На даний час з ними спілкуються слідчі.
У поліції наголошують, що подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського УП ГУНП у м. Києві.