В правительственном квартале Киева задержали молодчиков с оружием и дубинками

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Среда, 31 октября 2018, 13:16

Полиция задержала в правительственном квартале Киева группу молодых людей, у которых обнаружили дубинки, балаклавы и газовые баллончики.

Об этом сообщает 31 октября пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что во время охраны общественного порядка в правительственном квартале Киева, где проходит митинг против подорожания газа, правоохранители заметили подозрительных лиц возле микроавтобусов во дворах дома на улице Шелковичной.

 

Полицейские провели у них поверхностный осмотр и обнаружили запрещенные предметы: палки, балаклавы, газовые баллончики и тому подобное. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Кроме того, у одного из мужчин правоохранители изъяли оружие. Всех задержанных доставили в Печерский управления полиции для дачи объяснений.

 
 

В настоящее время с ними общаются следователи.

В полиции отмечают, что событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского УП ГУНП в г. Киеве.

Украинская правда
Темы: полиция Киев
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