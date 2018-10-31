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В київській синагозі заявили про прослушку НАБУ, відомство заперечує

Середа, 31 жовтня 2018, 12:23
В київській синагозі заявили про прослушку НАБУ, відомство заперечує

Єврейська громада Києва звернулася до правоохоронців, тому що за київською синагогою нібито слідкує Національне антикорупційне бюро. У відомстві інформацію спростовують.

Про це йдеться у заяві головного рабина України Моше Реувена Асмана.

Зокрема, рабин стверджує, що у жовтні служба безпеки єврейської громади виявила осіб, які професійно здійснювали приховане спостереження за приміщенням центральної синагоги Києва та за її вірянами.

Так, єврейська громада пише, що встановила транспортні засоби з підробленими номерними знаками, які використовувалися для спостереження.

У зверненні зазначають, що під час перевірки молитовного дому виявили пристрої зняття інформації.

"З власних компетентних джерел отримана інформація про ідентифікацію деяких осіб, які приймали участь у незаконному спостереженні, а саме осіб, що мають безпосереднє відношення до НАБУ", - йдеться в заяві.

Також у зверненні Моше заявив, що нещодавно під час проведення негласних слідчих дій були зафіксовані висловлювання високопосадовця вищого рівня правоохоронного органу, що принижують честь і гідність єврейського народу, а НАБУ розсекретили ці дані.

Рабин вимагає від правоохоронців дати оцінку діям НАБУ, а також закликає міжнародні організації взяти під контроль розслідування.

У відомстві інформацію про слідчі дії в синагозі заперечують.

"Жодних пристроїв для прихованого зняття інформації у приміщенні центральної синагоги міста Києва Національне бюро не встановлювало, візуального спостереження за будівлею не здійснювало", - повідомили в НАБУ.

Крім того очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький у розмові з УП зазначив, що САП дозволу на слідчі дії в київській синагозі не давала. 

Українська правда

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Теми: НАБУКиїв
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