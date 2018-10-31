В киевской синагоге заявили о прослушке НАБУ, ведомство отрицает

Еврейская община Киева обратилась в правоохранительные органы, потому что за киевской синагогой якобы следит Национальное антикоррупционное бюро. В ведомстве информацию опровергают.

Об этом говорится в заявлении главного раввина Украины Моше Реувена Асмана.

В частности, раввин утверждает, что в октябре служба безопасности еврейской общины обнаружила лиц, которые профессионально осуществляли скрытое наблюдение за помещением центральной синагоги Киева и за ее верующими.

Так, еврейская община пишет, что установила транспортные средства с поддельными номерными знаками, которые использовались для наблюдения.

В обращении отмечают, что во время проверки молитвенного дома обнаружили устройства снятия информации.

"Из собственных компетентных источников получена информация об идентификации некоторых лиц, принимавших участие в незаконном наблюдении, а именно лиц, имеющих непосредственное отношение к НАБУ", - говорится в заявлении.

Также в обращении Моше заявил, что недавно во время проведения негласных следственных действий были зафиксированы высказывания чиновника высшего уровня правоохранительного органа, унижающие честь и достоинство еврейского народа.

Раввин требует от правоохранителей дать оценку действиям НАБУ, а также призывает международные организации взять под контроль расследование.

В ведомстве информацию о следственных действиях в синагоге отрицают.

"Никаких устройств для скрытого снятия информации в помещении центральной синагоги города Киева Национальное бюро не устанавливало, визуального наблюдения за зданием не осуществляло", - сообщили в НАБУ.

Кроме того глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в разговоре с УП отметил, что САП разрешения на следственные действия в киевской синагоге не давала.