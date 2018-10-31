Синоптики обіцяють теплий початок листопада

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Середа, 31 жовтня 2018, 13:26

Найближчої доби погоду в Україні визначатиме гребінь східного антициклону і відносно тепла повітряна маса.

Про це із посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У четвер, 1 листопада, температурний фон у більшості областей трохи знизиться, хоча і залишиться вище кліматичної норми для цього періоду.

Очікується погода без суттєвих опадів. Уночі та вранці на Правобережжі місцями туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів до 13°, в східних областях від 2° морозу до 2° тепла; вдень 10-15° тепла, в західних областях, у Криму та на півдні Одеської області місцями 16-19°, на Закарпатті до 23°.

У Києві - без суттєвих опадів. Уночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 1 листопада найвища температура вдень була 23,2 градуса в 1926 році, найнижча вночі -16,8 градуса в 1920 році.

 

У п'ятницю, 2 листопада, - без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, на півдні та сході місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі в західних і південних областях 5-10°, у східній частині близько 0°, на решті території 1-6° тепла; вдень 10-15°, на Прикарпатті та півдні Одещини до 18°, на Закарпатті 19-22°.

У Києві - без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 11-13°.

 

Теми: погода
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