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Синоптики предсказали теплое начало ноября

Среда, 31 октября 2018, 12:26

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять гребень восточного антициклона и относительно теплая воздушная масса.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина".

В четверг, 1 ноября, температурный фон в большинстве областей немного снизится, хотя и останется выше климатической нормы для этого периода.

Ожидается погода без существенных осадков. Ночью и утром на Правобережье местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 13°, в восточных областях от 2° мороза до 2° тепла; днем 10-15° тепла, в западных областях, в Крыму и на юге Одесской области местами 16-19°, на Закарпатье до 23°.

В Киеве - без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 ноября самая высокая температура днем была 23,2 в 1926 году, самая низкая ночью -16,8 в 1920 году.

 

В пятницу, 2 ноября, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, на юге и востоке местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в западных и южных областях 5-10°, в восточной части около 0°, на остальной территории 1-6° тепла; днем 10-15°, на Прикарпатье и юге Одесской области до 18°, на Закарпатье 19-22°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6°, днем 11-13°.

 

Темы: погода
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