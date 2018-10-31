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В Угорщині запевняють, що не мають планів захоплювати Закарпаття

Середа, 31 жовтня 2018, 12:50

Головам МЗС Угорщини Петер Сійярто категорично заперечив, що Будапешт має намір змінити кордони чи захопити окремі райони Закарпаття або ж домагатися статусу автономії регіону.

Про це він заявив у інтерв’ю польському виданню Gazeta Prawna, повідомляє "Європейська правда".

На запитання журналіста, чи на тлі кризи у відносинах з Україною Будапешт одного дня не вирішить змінити кордони задля захисту угорської меншини, Сійярто рішуче заперечив.

"Я завжди відкидаю звинувачення, коли нас звинувачують у ревізіонізмі. Це нерозумні та хибні інсинуації… Ми не ревізіоністи. Я однозначно відкидаю подібні звинувачення", - сказав Сійярто.

Голова угорського міністерства запевнив, що в інтересах Будапешта – "добросусідські відносини та сильна демократична Україна, яка поважає свої міжнародні зобов’язання та вважає національні меншини своїми ресурсами". "Ми надаємо велику допомогу Україні, щоб вона стала сильною державою", - сказав він.

Щодо ймовірних провокацій Росії на Закарпатті, про які стверджує українська влада, Сійярто сказав, що обов’язком Києва є "не допустити ситуації, коли хтось може втручатися у внутрішні справи".

Теми: ЗакарпаттяУгорщинаскандал
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