В Венгрии уверяют, что не планируют захват Закарпатья
Главам МИД Венгрии Петер Сийярто категорически возразил, что Будапешт намерен изменить границы или захватить отдельные районы Закарпатья или добиваться статуса автономии региона.
Об этом он заявил в интервью польскому изданию Gazeta Prawna, сообщает "Европейская правда".
На вопрос журналиста, не решит ли Будапешт на фоне кризиса в отношениях с Украиной однажды изменить границы для защиты венгерского меньшинства, Сийярто решительно возразил.
"Я всегда отвергаю обвинения, когда нас обвиняют в ревизионизме. Это глупые и ложные инсинуации ... Мы не ревизионисты. Я однозначно исключаю подобные обвинения", - сказал Сийярто.
Председатель венгерского министерства заверил, что в интересах Будапешт - "добрососедские отношения и сильная демократическая Украина, которая уважает свои международные обязательства и считает национальные меньшинства своими ресурсами". "Мы предоставляем большую помощь Украине, чтобы она стала сильным государством", - сказал он.
Относительно вероятных провокаций России на Закарпатье, о которых утверждает украинская власть, Сийярто сказал, что обязанностью Киева является "не допустить ситуации, когда кто-то может вмешиваться во внутренние дела".