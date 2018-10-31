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В Венгрии уверяют, что не планируют захват Закарпатья

Среда, 31 октября 2018, 12:50

Главам МИД Венгрии Петер Сийярто категорически возразил, что Будапешт намерен изменить границы или захватить отдельные районы Закарпатья или добиваться статуса автономии региона.

Об этом он заявил в интервью польскому изданию Gazeta Prawna, сообщает "Европейская правда".

На вопрос журналиста, не решит ли Будапешт на фоне кризиса в отношениях с Украиной однажды изменить границы для защиты венгерского меньшинства, Сийярто решительно возразил.

"Я всегда отвергаю обвинения, когда нас обвиняют в ревизионизме. Это глупые и ложные инсинуации ... Мы не ревизионисты. Я однозначно исключаю подобные обвинения", - сказал Сийярто.

Председатель венгерского министерства заверил, что в интересах Будапешт - "добрососедские отношения и сильная демократическая Украина, которая уважает свои международные обязательства и считает национальные меньшинства своими ресурсами". "Мы предоставляем большую помощь Украине, чтобы она стала сильным государством", - сказал он.

Относительно вероятных провокаций России на Закарпатье, о которых утверждает украинская власть, Сийярто сказал, что обязанностью Киева является "не допустить ситуации, когда кто-то может вмешиваться во внутренние дела".

Темы: ЗакарпатьеВенгрияскандал
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