В Венгрии уверяют, что планируют захват Закарпатья

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Среда, 31 октября 2018, 13:50

Главам МИД Венгрии Петер Сийярто категорически возразил, что Будапешт намерен изменить границы или захватить отдельные районы Закарпатья или добиваться статуса автономии региона.

Об этом он заявил в интервью польскому изданию Gazeta Prawna, сообщает "Европейская правда".

На вопрос журналиста, не решит ли Будапешт на фоне кризиса в отношениях с Украиной однажды изменить границы для защиты венгерского меньшинства, Сийярто решительно возразил.

"Я всегда отвергаю обвинения, когда нас обвиняют в ревизионизме. Это глупые и ложные инсинуации ... Мы не ревизионисты. Я однозначно исключаю подобные обвинения", - сказал Сийярто.

Председатель венгерского министерства заверил, что в интересах Будапешт - "добрососедские отношения и сильная демократическая Украина, которая уважает свои международные обязательства и считает национальные меньшинства своими ресурсами". "Мы предоставляем большую помощь Украине, чтобы она стала сильным государством", - сказал он.

Относительно вероятных провокаций России на Закарпатье, о которых утверждает украинская власть, Сийярто сказал, что обязанностью Киева является "не допустить ситуации, когда кто-то может вмешиваться во внутренние дела".

Темы: Закарпатье Венгрия скандал
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