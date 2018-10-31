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Суд арештував спорткар Тамразова

Середа, 31 жовтня 2018, 15:22

Печерський районний суд Києва арештував автомобіль екс-першого заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування" Олексія Тамразова.

Відповідна ухвала була оприлюднена в реєстрі 30 жовтня.

Суд наклав арешт на синю Subaru Impreza 2007 року, заборонивши власнику відчужувати та розпоряджатися нею.

 
Subaru Тамразова
фото з сайту Чемпіонату Світу з Ралі

Згідно з профілем Тамразова на сайті Чемпіонату світу з раллі, раніше він періодично брав участь у змаганнях на Subaru.

Як покарання за розкрадання в особливо великих розмірах або організованою групою, яке інкримінують Тамразову, передбачена конфіскація майна.

Саме для цього слідство просило арештувати автівку.

"Арешт майна… обумовлюється тим, що до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні є загроза його приховання, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження", – йдеться в рішенні.

9 серпня Тамразова затримали перший раз нібито під час спроби дати прокурору 200 тисяч доларів хабара.

10 серпня суд у закритому режимі арештував Тамразова на два місяці з альтернативою застави в 3 млн гривень.

Пізніше він вийшов з-під арешту під заставу.

21 серпня Генпрокуратра вдруге Тамразова за підозрою у причетності до злочинної схеми заволодіння скрапленим газом, організованої екс-президентом Віктором Януковичем та його оточенням.

23 серпня Печерський районний суд Києва обрав для Тамразова заставу в майже 20 мільйонів гривень, яку необхідно було внести у 5-денний термін.

28 серпня Тамразов вніс визначену судом заставу у 20 мільйонів гривень.

12 вересня Апеляційний суд відхилив апеляційні скарги прокурора та адвокатів щодо застави Тамразову у 20 мільйонів.

Олексій Тамразов займав посаду першого заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування" з 2010 по березень 2014 року.

Українська правда

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Теми: газсуд
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