Суд арештував спорткар Тамразова
Печерський районний суд Києва арештував автомобіль екс-першого заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування" Олексія Тамразова.
Відповідна ухвала була оприлюднена в реєстрі 30 жовтня.
Суд наклав арешт на синю Subaru Impreza 2007 року, заборонивши власнику відчужувати та розпоряджатися нею.
Згідно з профілем Тамразова на сайті Чемпіонату світу з раллі, раніше він періодично брав участь у змаганнях на Subaru.
Як покарання за розкрадання в особливо великих розмірах або організованою групою, яке інкримінують Тамразову, передбачена конфіскація майна.
Саме для цього слідство просило арештувати автівку.
"Арешт майна… обумовлюється тим, що до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні є загроза його приховання, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження", – йдеться в рішенні.
9 серпня Тамразова затримали перший раз нібито під час спроби дати прокурору 200 тисяч доларів хабара.
10 серпня суд у закритому режимі арештував Тамразова на два місяці з альтернативою застави в 3 млн гривень.
Пізніше він вийшов з-під арешту під заставу.
21 серпня Генпрокуратра вдруге Тамразова за підозрою у причетності до злочинної схеми заволодіння скрапленим газом, організованої екс-президентом Віктором Януковичем та його оточенням.
23 серпня Печерський районний суд Києва обрав для Тамразова заставу в майже 20 мільйонів гривень, яку необхідно було внести у 5-денний термін.
28 серпня Тамразов вніс визначену судом заставу у 20 мільйонів гривень.
12 вересня Апеляційний суд відхилив апеляційні скарги прокурора та адвокатів щодо застави Тамразову у 20 мільйонів.
Олексій Тамразов займав посаду першого заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування" з 2010 по березень 2014 року.