Суд арестовал спорткар Тамразова

Печерский районный суд Киева арестовал автомобиль экс-первого заместителя председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексея Тамразова.

Соответствующее постановление было обнародовано в реестре 30 октября.

Суд наложил арест на синюю Subaru Impreza 2007 года, запретив владельцу отчуждать и распоряжаться ею.

Subaru Тамразова ФОТО С САЙТА ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО РАЛЛИ

Согласно профилю Тамразова на сайте Чемпионата мира по ралли, ранее он периодически участвовал в соревнованиях на Subaru.

В качестве наказания за хищение в особо крупных размерах или организованной группой, которое инкриминируют Тамразову, предусмотрена конфискация имущества.

Именно для этого следствие просило арестовать машину.

"Арест имущества... обуславливается тем, что до принятия окончательного решения в уголовном производстве существует угроза его сокрытия, повреждения, порчи, уничтожения, преобразования, отчуждения", – говорится в решении.

9 августа Тамразова в первый раз задержали якобы при попытке дать прокурору 200 тысяч долларов взятки.

10 августа суд в закрытом режиме арестовал Тамразова на два месяца с альтернативой залога в 3 млн. гривен.

Позже он вышел из-под ареста под залог.

21 августа Генпрокуратра во второй раз задержала Тамразова по подозрению в причастности к преступной схеме завладения сжиженным газом, организованной экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Тамразов якобы хотел, чтобы прокурор посодействовал в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации экс-президента Виктора Януковича.

23 августа Печерский районный суд Киева избрал для Тамразова залог в почти 20 млн гривен, который необходимо было внести в 5-дневный срок.

28 августа Тамразов внес определенный судом залог в 20 миллионов гривен.

12 сентября Апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы прокурора и адвокатов по залогу Тамразова в 20 млн.

Алексей Тамразов занимал должность первого заместителя председателя правления ПАО "Укргазвыдобування" с 2010 по март 2014 года.