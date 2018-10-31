Порошенко про підвищення ціни на газ: Шерше ля фам

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна взяла на себе обов’язки зрівняти внутрішні і зовнішні ціни на газ ще у 2008 році, за підписом прем’єр-міністра того часу.

Про це він заявив 31 жовтня під час зустрічі з представниками бізнесу.

За його словами, розрахунки по старих кредитах наразі складають 54 млрд боргу.

"Меморандум з МВФ підписали 31 жовтня 2008 року. Рівно 10 років тому, дивно, що опозиція не святкує цю урочисту дату", - сказав він.

"Хто на той час був прем'єр-міністром, я називати не буду. Французькою це звучить так: "Шерше ля фам". Але хто б там не був, подібні зобов’язання носять не персональний характер, а міжнародно-правовий характер. Хоча, брали одні, а виконувати мають інші. Селяві", - додав президент.

За словами президента, якби Україні не потрібно було виплачувати борги, вона б змогла утриматися від траншу МВФ.

Порошенко також заявив, що дешевий сир подають лише в мишоловках, а дешевий газ – в російській клітці і лише так можна виконати обіцянку про зниження тарифів.

Угоду про врегулювання ціни на газ в Україні підписали у 2008 році тодішній керівник МВФ Домінік Стросс-Канн та прем'єр-міністр України того часу Юлія Тимошенко.

Порошенко стверджує, що відповідні зобов’язання Україна взяла на себе, коли прем'єр-міністр Володимир Гройсман ще був мером Вінниці.

19 жовтня 2018 року кабмін підняв ціни на газ для населення, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

З 1 листопада ціна зросте на 23,5% та для газопостачальних компаній складе 8550 гривень за тисячу кубометрів.

Після такого рішення лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, заявила, що Кабмін підвищив ціну на газ по команді президента.

Пізніше МВФ оприлюднив заяву, згідно з якою Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA), яка замінить програму розширеного фінансування (EFF), що завершується у березні 2019 року.

9 січня 2009 року у Москві керівники "Нафтогазу" і "Газпрому" за підсумками переговорів прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та Володимира Путіна на 10 років підписали контракти про постачання і транзит газу.

Після анексії Криму та початку війни на Донбасі російське керівництво заявило, що газ для України коштуватиме 485 доларів.

Це змусило "Нафтогаз" у 2014 році звернутися до Стокгольмского арбітражу з вимогою переглянути окремі пункти газових контрактів.