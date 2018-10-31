Порошенко о повышении цены на газ: Шерше ля фам

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина взяла на себя обязанности сравнить внутренние и внешние цены на газ еще в 2008 году, за подписью премьер-министра того времени.

Об этом он заявил 31 октября во время встречи с представителями бизнеса.

По его словам, расчеты по старым кредитам составляют 54 млрд долларов долга.

"Меморандум с МВФ подписали 31 октября 2008 года. Ровно 10 лет назад, странно, что оппозиция не празднует эту торжественную дату", - сказал он.

"Кто в то время был премьер-министром, я называть не буду. По-французски это звучит так: "Шерше ля фам". Но кто бы там ни был, подобные обязательства носят не персональный характер, а международно-правовой характер, хотя, брали одни, а выполнять должны другие. Селяви", - добавил президент.

По словам президента, если бы Украине не нужно было выплачивать долги, она бы смогла удержаться от транша МВФ.

Порошенко также заявил, что дешевый дешевый газ подают в российской клетке и только так можно выполнить обещание о снижении тарифов.

Соглашение об урегулировании цены на газ в Украине подписали в 2008 году тогдашний глава МВФ Доминик Стросс-Канн и премьер-министр Украины того времени Юлия Тимошенко.

Порошенко утверждает, что соответствующие обязательства Украина взяла на себя, когда премьер-министр Владимир Гройсман еще был мэром Винницы.

19 октября 2018 Кабмин поднял цены на газ для населения, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.

С 1 ноября цена вырастет на 23,5% и для газоснабжающих компаний составит 8550 гривен за тысячу кубометров.

После такого решения лидерка партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Кабмин повысил цену на газ по команде президента.

Позже МВФ обнародовал заявление, согласно которому Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), который завершается в марте 2019 года.

9 января 2009 руководители "Нафтогаза" и "Газпрома" по итогам переговоров Тимошенко и Владимира Путина на 10 лет подписали контракты о поставках и транзите газа.

После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе российское руководство заявило, что газ для Украины будет стоить 485 долларов.

Это заставило "Нафтогаз" в 2014 году обратиться в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть отдельные пункты газовых контрактов.

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