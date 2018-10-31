Генпрокуратура Стамбула: Хашоггі задушили відразу по прибутті в консульство

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Середа, 31 жовтня 2018, 17:10

Офіс генпрокурора Стамбула повідомив, що журналіста Джамаля Хашоггі задушили невдовзі після того як він зайшов у будівлю консульства Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Daily Sabah.

Також прокуратура підтвердила повідомлення, які раніше циркулювали у ЗМІ, що тіло журналіста розрізали на шматки і знищили. При цьому, за даними прокуратури, вбивство проходило за заздалегідь підготовленим планом.

Крім того ,за твердженнями турецької сторони, переговори прокуратур Туреччини і Саудівської Аравії з розслідування вбивства Хашоггі не принесли результатів. Так, саудівська делегація не відповіла на питання про наявність плану вбивства, не назвала ім’я турецького спільника вбивць, не вказала місцезнаходження решток тіла.

У письмовій формі саудівська сторона запросила генпрокурора Стамбула Ірфана Фідана до Саудівської Аравії разом із доказами для подальших переговорів.

Саудівські офіційні особи спочатку наполягали на тому, що Хашоггі покинув будівлю 2 жовтня. Турецька сторона стверджувала, що він був убитий всередині командою агентів, спеціально направленою з Саудівської Аравії.

Пізніше Саудівська Аравія змінила свою позицію щодо смерті Хашоггі і повідомила, що його вбивство було умисним.

У понеділок міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу закликав Ер-Ріяд завершити розслідування якомога швидше. 

Читайте детальніше: "Гроші проти моралі: чому згасає скандал з убивством у саудівському консульстві в Стамбулі".

Європейська правда

Теми: Саудівська Аравія Туреччина ЗМІ
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