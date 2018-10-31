Генпрокуратура Стамбула: Хашогги задушили сразу по прибытии в консульство

Офис генпрокурора Стамбула сообщил, что журналиста Джамаля Хашогги задушили вскоре после того, как он зашел в здание консульства Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Также прокуратура подтвердила ранее циркулировавшие в СМИ сообщения, что тело журналиста разрезали на куски и уничтожили. При этом, по данным прокуратуры, убийство проходило по заранее подготовленному плану.

Кроме того, по утверждениям турецкой стороны, переговоры прокуратур Турции и Саудовской Аравии по расследованию убийства Хашогги не принесли результатов. Так, саудовская делегация не ответила на вопрос о наличии плана убийства, не назвала имя турецкого сообщника убийц, не указала местонахождение останков.

В письменной форме саудовская сторона пригласила генпрокурора Стамбула Ирфана Фидана в Саудовскую Аравию вместе с доказательствами для дальнейших переговоров.

Саудовские официальные лица сначала настаивали на том, что Хашогги покинул здание 2 октября. Турецкая сторона утверждала, что он был убит внутри командой агентов, специально направленной из Саудовской Аравии.

Позже Саудовская Аравия изменила свою позицию по смерти Хашогги и сообщила, что его убийство было умышленным.

В понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Эр-Рияд завершить расследование как можно быстрее.

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Европейская правда