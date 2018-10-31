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Порошенко: На нас насувається тайфун оскаженілого популізму

Середа, 31 жовтня 2018, 16:31

Президент Петро Порошенко закликає зупинити передвиборчий наступ популістів, та не допустити їх до влади.

Про це він заявив 31 жовтня під час зустрічі з представниками бізнесу.

"Ми маємо чітко розуміти: на нас насувається тайфун оскаженілого популізму. Передвиборчий період, коли, образно кажучи, наркотики користуються набагато більшим попитом, ніж ліки", – сказав Порошенко.

За його словами, "своїми експериментами популісти можуть привести країну до економічних потрясінь".

"Ми маємо спільними зусиллями зупинити наступ популістів, не допустити їх до влади, бо держава і народ заплатять за це велику ціну", – вважає глава держави.

Наприклад, обіцянки знизити ціну на газ Порошенко порівняв зі своєю "необережною обіцянкою закінчити війну за декілька годин".

"Я перепросив за неї не лише для того, щоб зняти тягар із душі, але й для того, щоб моя історія стала уроком для всіх політиків... Політики не зробили жодних висновків і знову вступили в змагання з нереальних обіцянок. Децибели аж зашкалюють", – каже глава держави.

На думку Порошенка, "в країні є відповідальна влада, здатна перед виборами витримати атаки популістів і демагогів будь-якої сили, а після виборів – буде, як вирішить народ".

"В мудрості нашого народу – як верховного суверену - я ніколи не сумнівався", – заявив Порошенко.

Як повідомлялось, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка вже оголосила, що братиме участь у президентських виборах, пообіцяла нинішній владі "політичний кінець".

Чинний президент Петро Порошенко раніше заявляв, що оголосить, чи піде на вибори президента України, після старту передвиборчої кампанії.

Чергові вибори президента України мають відбутися 31 березня 2019 року.

Відповідно до закону "Про вибори президента України", Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу не пізніше як за 91 день до дня голосування. Отже, це припаде на кінець грудня 2018 року.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориПорошенко
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