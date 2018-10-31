Порошенко: На нас надвигается тайфун обезумевшего популизма

Президент Петр Порошенко призывает остановить предвыборное наступление популистов, и не допустить их к власти.

Об этом он заявил 31 октября во время встречи с представителями бизнеса.

"Мы должны четко понимать: на нас надвигается тайфун обезумевшего популизма. Предвыборный период, когда, образно говоря, наркотики пользуются гораздо большим спросом, чем лекарства", – сказал Порошенко.

По его словам, "своими экспериментами популисты могут привести страну к экономическим потрясениям".

"Мы должны совместными усилиями остановить наступление популистов, не допустить их к власти, потому что государство и народ заплатят за это большую цену", – считает глава государства.

Например, обещания снизить цену на газ Порошенко сравнил со своим "неосторожным обещанием закончить войну за несколько часов".

"Я извинился за него не только для того, чтобы снять бремя с души, но и для того, чтобы моя история стала уроком для всех политиков... Политики не сделали никаких выводов и снова вступили в соревнование с нереальных обещаний. Децибелы зашкаливают", - говорит глава государства.

В то же время, по мнению Порошенко, "в стране есть ответственная власть, способная перед выборами выдержать атаки популистов и демагогов любой силы, а после выборов - будет, как решит народ".

"В мудрости нашего народа - как верховного суверена - я никогда не сомневался", - заявил Порошенко.

Как сообщалось, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая уже объявила, что будет участвовать в президентских выборах, пообещала нынешней власти "политический конец".

Действующий президент Петр Порошенко ранее заявлял, что объявит, пойдет ли на выборы президента Украины, после старта предвыборной кампании.

Очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

Согласно закону "О выборах президента Украины", Центральная избирательная комиссия объявляет о начале избирательного процесса не позднее чем за 91 день до дня голосования. Таким образом старт кампании придется на конец декабря 2018 года.