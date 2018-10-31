Через візит Меркель у центрі Києва обмежать рух
У зв'язку з візитом до України канцлера Німеччини Ангели Меркель 1 листопада у Києві збираються обмежити рух транспорту кількома вулицями.
Про це повідомляє прес-служба Управління державної охорони України.
"Звертаємо увагу жителів і гостей Києва на те, що завтра, 1 листопада, можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в столиці у зв’язку з візитом федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели Меркель", - кажуть в УДО.
Там зазначили, що перекрити дороги можуть з 11:00 до 20:00.
Управління навело перелік автошляхів. Це:
- Хрещатик;
- Інститутська;
- Володимирський узвіз;
- Європейська площа;
- Михайла Грушевського;
- Шовковична;
- Михайлівська;
- Володимирська;
- Велика Житомирська;
- проспект Миколи Бажана;
- Набережне шосе;
- Паркова дорога.
Як повідомлялося, на порядку денному зустрічі президента Петра Порошенка з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель у Києві буде ситуація на Донбасі, в окупованому Криму та в акваторії Азовського моря і Керченській протоці.