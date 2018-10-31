Через візит Меркель у центрі Києва обмежать рух

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Середа, 31 жовтня 2018, 17:39

У зв'язку з візитом до України канцлера Німеччини Ангели Меркель 1 листопада у Києві збираються обмежити рух транспорту кількома вулицями.

Про це повідомляє прес-служба Управління державної охорони України.

"Звертаємо увагу жителів і гостей Києва на те, що завтра, 1 листопада, можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в столиці у зв’язку з візитом федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели Меркель", - кажуть в УДО.

Там зазначили, що перекрити дороги можуть з 11:00 до 20:00.

Управління навело перелік автошляхів. Це:

- Хрещатик;

- Інститутська;

- Володимирський узвіз;

- Європейська площа;

- Михайла Грушевського;

- Шовковична;

- Михайлівська;

- Володимирська;

- Велика Житомирська;

- проспект Миколи Бажана;

- Набережне шосе;

- Паркова дорога.

Як повідомлялося, на порядку денному зустрічі президента Петра Порошенка з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель у Києві буде ситуація на Донбасі, в окупованому Криму та в акваторії Азовського моря і Керченській протоці.

Українська правда
Теми: Меркель Київ транспорт
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