Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через візит Меркель у центрі Києва обмежать рух

Середа, 31 жовтня 2018, 16:39

У зв'язку з візитом до України канцлера Німеччини Ангели Меркель 1 листопада у Києві збираються обмежити рух транспорту кількома вулицями.

Про це повідомляє прес-служба Управління державної охорони України.

"Звертаємо увагу жителів і гостей Києва на те, що завтра, 1 листопада, можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в столиці у зв’язку з візитом федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели Меркель", - кажуть в УДО.

Там зазначили, що перекрити дороги можуть з 11:00 до 20:00.

Управління навело перелік автошляхів. Це:

- Хрещатик;

- Інститутська;

- Володимирський узвіз;

- Європейська площа;

- Михайла Грушевського;

- Шовковична;

- Михайлівська;

- Володимирська;

- Велика Житомирська;

- проспект Миколи Бажана;

- Набережне шосе;

- Паркова дорога.

Як повідомлялося, на порядку денному зустрічі президента Петра Порошенка з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель у Києві буде ситуація на Донбасі, в окупованому Криму та в акваторії Азовського моря і Керченській протоці.

Українська правда
Теми: МеркельКиївтранспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Меркель
Кулеба закликав Німеччину не повторювати помилку Меркель
Меркель закликала "не звужувати думки" у пошуках рішення про припинення війни в Україні
Меркель отримала найвищу державну нагороду ФРН – не всі її однопартійці це підтримали
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: