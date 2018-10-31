Из-за визита Меркель в центре Киева ограничат движение

В связи с визитом в Украину канцлера Германии Ангелы Меркель 1 ноября во Киеве собираются ограничить движение транспорта по нескольким улицам.

Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны Украины.

"Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что завтра, 1 ноября, возможны временные ограничения дорожного движения в столице в связи с визитом федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель", - говорят в УГО.

Там отметили, что перекрыть дороги могут с 11:00 до 20:00.

Управление предоставило перечень автодорог. Это:

- Крещатик;

- Институтская;

- Владимирский спуск;

- Европейская площадь;

- Михаила Грушевского;

- Шелковичная;

- Михайловская;

- Владимирская;

- Большая Житомирская;

- проспект Бажана;

- Набережное шоссе;

- Парковая дорога.

Как сообщалось, в повестке дня встречи президента Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве будет ситуация на Донбассе, в оккупированном Крыму, в акватории Азовского моря и в Керченском проливе.