Из-за визита Меркель в центре Киева ограничат движение
В связи с визитом в Украину канцлера Германии Ангелы Меркель 1 ноября во Киеве собираются ограничить движение транспорта по нескольким улицам.
Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны Украины.
"Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что завтра, 1 ноября, возможны временные ограничения дорожного движения в столице в связи с визитом федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель", - говорят в УГО.
Там отметили, что перекрыть дороги могут с 11:00 до 20:00.
Управление предоставило перечень автодорог. Это:
- Крещатик;
- Институтская;
- Владимирский спуск;
- Европейская площадь;
- Михаила Грушевского;
- Шелковичная;
- Михайловская;
- Владимирская;
- Большая Житомирская;
- проспект Бажана;
- Набережное шоссе;
- Парковая дорога.
Как сообщалось, в повестке дня встречи президента Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве будет ситуация на Донбассе, в оккупированном Крыму, в акватории Азовского моря и в Керченском проливе.